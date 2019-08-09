2019-08-09T13:14:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор: Как уберечься от лихорадки Западного Нила

Помимо этой, казалось, диковинной для Кубани инфекции, насекомые-кровопийцы переносят еще много чего
Евгения ОСТРАЯ
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Комары переносят человеку даже паразитовКомары переносят человеку даже паразитов
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Краснодарский Роспотребнадзор озвучил статистику редкого для российских широт заболевания — лихорадки Западного Нила. В Краснодарском крае зафиксировано семь случаев заражения грозной инфекцией. Заболевший страдает от высокой температуры и интоксикации. В случае несвоевременного лечения наступает тяжелое поражение нервной системы.

- На самом деле не стоит паниковать, количество заболевших в пределах статистической нормы, - пояснила «КП» - Кубань» пресс-секретарь ведомства в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Однако больше всего краснодарцев напугала информация о том, что переносят опасное и крайне неприятное заболевание обычные комары.

- Но переносят они не только лихорадку, а еще очень много разных гадких инфекций, - продолжает специалист Роспотребнадзора. - Вы знали, например, что эти кровососущие насекомые могут заразить человека паразитами вроде глистов?!

Оказывается, укусив больное животное, комар способен стать переносчиком заболевания.

- Однако способов заразиться паразитами еще немало, поэтому сложно определить впоследствие, что это был банальный укус комара, - говорит Ирина Воронкова.

А вот с лихорадкой Западного Нила, как и с малярией, проще.

- Достаточно соблюдать меры предосторожности и не допускать размножения комаров на своем дачном участке или в огороде. И всем, включая городских жителей, необходимо использовать репелленты (средства защиты от кровососущих насекомых, - Авт.), - поясняют в Роспотребнадзоре. - А также защищайте свои дома и квартиры москитными сетками, а спальные места балдахинами.

Прививок от лихорадки Западного Нила нет. Но справедливости ради надо сказать, что и инфицированные комары на Кубани, встречаются нечасто.

- Мы специально вылавливали этих насекомых в районах, где зафиксирован случай заболевания, - рассказала Ирина Воронкова. - Например, в Красноармейском районе. Но носителя лихорадки там не нашли.

Кубанцы, кого укусил-таки инфицированный комар, кстати, живут в разных населенных пунктах Краснодарского края. Поэтому прихлопнуть такую «удачу» на своей коже можно на всей территории региона. Важно при этом иметь хороший иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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