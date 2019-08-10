В Краснодарском крае студии подорожали на четверть

Говорят, что студии уже не являются актуальной тенденцией в мире недвижимости. Мол, раньше их часто покупали. Это был выход для студентов, для пенсионеров. А сейчас растет спрос на двушки и так называемые «евродвушки». Это однокомнатные квартиры, но с большой кухней, где можно уместить подобие отдельной комнаты.

Тем не менее, сухие цифры статистки гласят, что это не касается Краснодарского края: за год студии подскочили в цене на 21,6%

- Средняя стоимость сейчас достигла 76 тысяч за квадратный метр, - сообщили «КП»-Кубань» аналитики портала «Авито Недвижимость». – Это говорит о высоком спросе на такой вид недвижимости.

Рейтинг регионов по доступности студий возглавила Кемеровская область, где квадратный метр в среднем стоил 38,2 тысячи рублей. Чуть выше цены в Челябинской области – 39,7 тысяч рублей. Это единственные субъекты, где стоимость не дошла до отметки в 40 тысяч рублей за квадрат.

Дороже всего студии продавались в Ленинградской области (87,6 тыс. рублей за квадратный метр), Крыму (91,9 тыс. рублей) и Московской области (97,4 тыс. рублей). Только в этих регионах цена превышает общероссийский уровень. Краснодарский край (76 тыс. рублей) на четвертом месте, и замыкает пятерку самых дорогих регионов Татарстан (75,9 тыс. рублей).

СКОЛЬКО МЕТРОВ

Отдельно рассуждать про квадратные метры можно, но куда нагляднее выглядят итоговые суммы.

Итак, средняя цена студии в стране составила 2 224 723 рубля, увеличившись за год на 12,6%. При средней стоимости за квадрат в 78 тысяч рублей получаем, что самая ходовая площадь – 28,5 квадратов.

В Краснодарском крае студии продавались по средней цене 2 258 496 рублей. При цене в 76 тысяч за квадрат имеем почти 30 квадратов.

- Среди всех регионов России дороже всего стоят студии в Крыму. Там просят порядка 3 644 999 рублей. Однако там и площади самые большие – почти 40 метров, - отмечают эксперты.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- В Краснодаре средняя цена за квадратный метр в студии порядка 60 тысяч рублей. Это обусловлено тем, что в краевой столице такой тип жилья не возводят в дорогих района, - комментирует результаты статистики эксперт Кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова. – До 76 тысяч рублей за квадрат подняли курортные города. Именно там такое жилье достаточно востребовано. Его покупают россияне из других регионов и живут там во время отпуска. Либо студии покупают местные жители под сдачу в аренду.