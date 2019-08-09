2019-08-09T16:09:00+03:00
Общество

Мошенники обманули 94-летнего героя войны, забрав «похоронные» деньги

На Кубани полиция ищет троих липовых сотрудников водоканала, пришедших в дом к Марии Супрун
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Мария Митрофановна пережила войну, а обманули ее своиМария Митрофановна пережила войну, а обманули ее свои
Изменить размер текста:

Мария Митрофановна Супрун — личность штучная в Калининском районе Краснодарского края. Она — живой свидетель самого страшного и одновременно самого героического периода — истории Великой Отечественной войны. В 1941-ом году ее, 16-летнюю работницу колхоза в Ростовской области, однажды вместе с коровами посадили в вагон поезда и привезли в Молдавию. Здесь, в Бендерах, ее учили делать уколы, чтобы позже отправить на фронт медсестрой.

- Ой, миленькая, немцев видела, а этих вражин не распознала, - рассказывает "Комсомолке" 94-летний ветеран.

В этом году сразу после торжеств по случаю очередной годовщины Победы, 25 мая, в ее дом в станице Старовеличковской постучали незваные гости. Трое в жилетах с надписью «Водоканал» представились сотрудниками коммунального предприятия и сказали, что водопровод бабушки-ветерана нуждается в срочном ремонте. Правда, заявили они, устранение протечки стоит недешево.

- Они сказали, что если я куплю у них прибор какой-то, то у меня никогда не будет никаких проблем с водой. А знаете, у нас в станице иногда летом напор очень плохой, постираться не могу, - продолжает Мария Митрофановна. - Я и поверила.

Бабушку не насторожило то, что несмотря на ее ветеранские заслуги, липовые коммунальщики потребовали астрономическую сумму — 35 тысяч рублей. Правда, сказали, что в любом случае предоставляют услуги бабушке с рекордной скидкой. Если бы не ордена и медали Марии Митрофановны, то работа водопроводчиков в ее доме стоила бы значительно выше. А так они и еще скинут — 2 тысячи. Исключительно по случаю майских праздников.

- Такие вежливые были, приятные: две женщины лет сорока и полный мужчина, нерусской внешности, - продолжает бабушка.

Пока бабушка доставала из серванта припрятанные «похоронные», мошенники делали вид, что чинят водопровод. Потом взяли положенные 33 тысячи рублей и откланялись.

Только когда лже-коммунальщики ушли, Мария Митрофановна решила похвалиться соседке своим новым приобретением — стабильностью водоснабжения. Но та бабушку разочаровала — по станице ходят мошенники под видом работников водоканала и обманывают стариков.

- В тот день ко мне соцработница Вера должна была прийти и я попросила ее позвонить в полицию, - продолжает бабушка.

Правоохранители опасения Марии Митрофановны подтвердили — ее обманули! Мошенников объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
На Кубани задержали авиадебошира
На Кубани заработала горячая линия для связи с избирателями
В Краснодаре на Старокубанском кольце отключат светофоры
В Краснодаре ограничат движение по улице Дзержинского
«Городской Сад» Краснодара избавился от незаконного кафе
В Краснодаре перекроют «Северный» и «Садовый» мосты
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
В «Орлёнке» откроется смена будущих офицеров Союзного государства Беларуси и России
У анапских фотографов продолжают изымать редких животных
В Новороссийске во дворе многоэтажки неизвестный поджог «Инфинити»
В Центре Краснодара перекроют несколько улиц
Курорты Кубани приняли уже почти 9 млн туристов
Житель Кубани выращивал у себя на участке более 170 кустов конопли
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
Пенсионерка покалечила тяпкой полицейского, который пришел арестовывать ее сына
В Краснодаре 10 августа откроется ярмарка «Медовый и яблочный спас»
Жительница Подмосковья заявила о домогательствах к ее сыну со стороны вожатого лагеря в Туапсе
На Кубани пройдет «Акция памяти – преступлениям фашизма нет срока давности»
Краснодар вошел в ТОП-3 миллионников по качеству ЖКХ
ВТБ профинансировал строительный холдинг ООО «НВСС» на 440 млн рублей
На Кубани в 2019 году соберут не менее 200 тысяч тонн винограда
В Новопокровском районе два парня угнали авто
В Туапсе росгвардейцы помогли старушке вернуться домой
В Ейске мать забрала ребенка у бывшего мужа, покусав дочь его новой сожительницы