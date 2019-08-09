Мошенники обманули 94-летнего героя войны, забрав «похоронные» деньги

Мария Митрофановна Супрун — личность штучная в Калининском районе Краснодарского края. Она — живой свидетель самого страшного и одновременно самого героического периода — истории Великой Отечественной войны. В 1941-ом году ее, 16-летнюю работницу колхоза в Ростовской области, однажды вместе с коровами посадили в вагон поезда и привезли в Молдавию. Здесь, в Бендерах, ее учили делать уколы, чтобы позже отправить на фронт медсестрой.

- Ой, миленькая, немцев видела, а этих вражин не распознала, - рассказывает "Комсомолке" 94-летний ветеран.

В этом году сразу после торжеств по случаю очередной годовщины Победы, 25 мая, в ее дом в станице Старовеличковской постучали незваные гости. Трое в жилетах с надписью «Водоканал» представились сотрудниками коммунального предприятия и сказали, что водопровод бабушки-ветерана нуждается в срочном ремонте. Правда, заявили они, устранение протечки стоит недешево.

- Они сказали, что если я куплю у них прибор какой-то, то у меня никогда не будет никаких проблем с водой. А знаете, у нас в станице иногда летом напор очень плохой, постираться не могу, - продолжает Мария Митрофановна. - Я и поверила.

Бабушку не насторожило то, что несмотря на ее ветеранские заслуги, липовые коммунальщики потребовали астрономическую сумму — 35 тысяч рублей. Правда, сказали, что в любом случае предоставляют услуги бабушке с рекордной скидкой. Если бы не ордена и медали Марии Митрофановны, то работа водопроводчиков в ее доме стоила бы значительно выше. А так они и еще скинут — 2 тысячи. Исключительно по случаю майских праздников.

- Такие вежливые были, приятные: две женщины лет сорока и полный мужчина, нерусской внешности, - продолжает бабушка.

Пока бабушка доставала из серванта припрятанные «похоронные», мошенники делали вид, что чинят водопровод. Потом взяли положенные 33 тысячи рублей и откланялись.

Только когда лже-коммунальщики ушли, Мария Митрофановна решила похвалиться соседке своим новым приобретением — стабильностью водоснабжения. Но та бабушку разочаровала — по станице ходят мошенники под видом работников водоканала и обманывают стариков.

- В тот день ко мне соцработница Вера должна была прийти и я попросила ее позвонить в полицию, - продолжает бабушка.

Правоохранители опасения Марии Митрофановны подтвердили — ее обманули! Мошенников объявили в розыск.