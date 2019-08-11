Обзор матча ЦСКА - Сочи августа 2019 – 0:0. Счет, голы, статистика игроков

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. Оба гола забили: на 80-й минуте автогол соорудил Дуглас Сантос, а уже в компенсированное время счет сравнял Артем Дзюба.

ОБЗОР МАТЧА ЦСКА - СОЧИ

В первые 15 минут "Сочи" сильно прижал ЦСКА к своей штрафной. К 7 минуте ворота Игоря Акинфеева могли как минимум 2 раза распечатать после атак гостей. Такая же картина наблюдалась во всех матчах сочинцев, но их хватало только на начало матча. Затем команда потихоньку оставалась без сил и не могла похвастать остротой у ворот соперника. На 16 минуте ЦСКА сотворил первый голевой момент, когда пал гостей спал. Влашич после передачи Чалова чуть не вбежал в ворота с мячом. На 18 минуте ответили гости, мяч перебросили через Акинфеева при выходе один на один, но забить все же не удалось.

У ЦСКА начинались проблемы в обороне при забросах с центра поля за спину защитникам. Игорь Акинфеев постоянно высказывал претензии своим защитникам. К 24 минуте матча интереснее в атаке смотрелся "Сочи". На 25 минуте получил травму нападающий ЦСКА Арнор Сигурдсон, пришлось делать замену и делать перестановку. Влашич ушел направо, Ахметов и Кучяев переместились в середину. В целом игра была не грубая, остановок и желтых карточек не было.

"Сочи" отлично комбинировал в штрафной, но до финального удара дело не доходило, а ЦСКА редко подходил к воротам гостей. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот "Сочи", когда гости не разобрались, кто должен выносить мяч из штрафной. Но со всеми атаками гости справлялись. "Сочи" перспективно убегал в контратаки, но не хватало одной-двух передач, чтобы выйти на рандеву с Акинфеевым.

Чтобы усилить атаку, "Сочи" выпустил на поле нападающего Карапетяна вместо Мостового. Уж очень сильно стали прижиматься к воротам гости, владение мячом было 74% на 26%. Так продолжалось практически до конца игры, изредка Карапетян бил по воротам с 30-40 метров. Было видно, что гости подсели физически. "Сочи" просто выбивал мяч вперед в надежде, что кто-то его подхватит и убежит.

У ЦСКА оставалась надежда только на стандарты, армейцы очень слабо атаковали ворота гостей. К 80 минуте и у "коней" сели батарейки. Единственным свежим игроком выглядел Акинфеев. К 83 минуте начало сводить ноги у игроков "Сочи", они очень устали. Казалось, когда судья добавил 4 минуты, про себя футболисты гостей начали нецензурно выражаться.

Встреча закончилась ничьей, "Сочи" терпел, а ЦСКА не сильно уж и хотел.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

ЦСКА - Сочи 0:0 (0:0).

Статистика игроков

ЦСКА: Игорь Акинфеева, Виктор Васин, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Ильзат Ахметов (замена Ефремов, 84), Никола Влашич, Иван Обляков (желтая карточка, 41), Кристиан Бистрович (замена Яка Бийол,67), Арнор Сигурдссон (замена на Константина Кучаева, 28), Фёдор Чалов.

Сочи: Сослан Джанаев (желтая карточка, 42), Фёдор Кудряшов ( желтая карточка, 48), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Иван Миладинович, Никита Калугин (замена Юрганов, 83), Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой (Александр Карапетян, 59), Душан Лагатор, Дмитрий Полоз.

11 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».