2019-08-09T17:05:07+03:00
Происшествия

ДТП в Новороссийске: водителя автобуса, упавшего с обрыва, арестовали

Фигурант дела о ДТП под Новороссийском отправится под стражу
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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9 августа 2019 года водителю, которого следствие считает виновным в ДТП под Новороссийском, в котором погибли люди, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя, ведущего это уголовное дело.

- В данный момент проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Ранее были изъяты документы в санатории «Эллада», которому принадлежал экскурсионный автобус, попавший в ДТП под Новороссийском. Расследование продолжается, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Арест водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском.видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю! другой источник

Напомним, 7 августа 2019 года, 41-летний подозреваемый, управляя автобусом, осуществлял перевозку туристов из Новороссийска в Анапу. Как считает следствие, в районе посёлка Верхнебаканского он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Таурег». В результате автобус и иномарка перевернулись и упали с обрыва. В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получили 44 человека, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Новороссийска и Краснодара.

ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

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Эта ночь для новороссийских спасателей выдалась напряженной. На место ЧП они прибыли буквально через минуту после страшной аварии под Новороссийском. А все потому, что автобус и внедорожник столкнулись около спаспоста. (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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