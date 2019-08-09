ДТП в Новороссийске: водителя автобуса, упавшего с обрыва, арестовали

9 августа 2019 года водителю, которого следствие считает виновным в ДТП под Новороссийском, в котором погибли люди, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя, ведущего это уголовное дело.

- В данный момент проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Ранее были изъяты документы в санатории «Эллада», которому принадлежал экскурсионный автобус, попавший в ДТП под Новороссийском. Расследование продолжается, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725112" frameborder="0"></iframe> Арест водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском.видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю! другой источник

Напомним, 7 августа 2019 года, 41-летний подозреваемый, управляя автобусом, осуществлял перевозку туристов из Новороссийска в Анапу. Как считает следствие, в районе посёлка Верхнебаканского он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Таурег». В результате автобус и иномарка перевернулись и упали с обрыва. В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Травмы получили 44 человека, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Новороссийска и Краснодара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724818" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

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