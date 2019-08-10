2019-08-09T23:24:35+03:00
Происшествия

На Кубани в детском лагере два подростка из Санкт-Петербурга отравились таблетками

Они хотели расслабиться, а в итоге оказались на больничной койке [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мальчиков госпитализировали прямо во время дискотеки.Мальчиков госпитализировали прямо во время дискотеки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент случился во время одного из заездов в детский санаторий «Огонек», что находится в поселке Витязево. Сюда ежегодно приезжают сотни школьников из разных уголков России на каникулы.

Среди отдыхающих в лагере были и два подростка из Санкт-Петербурга - 15-летний Олег Б. и 14-летний Игорь Д. (имена изменены - Авт.). Ребят заселили в одну комнату - они быстро нашли общий язык и интересы.

Программа в лагере насыщенная, каждый день у детей активный. С самого утра легкие тренировки, походы на море, экскурсии, вечером - неизменно дискотека. Правда, 28 июля для Олега и Игоря каникулы закончились.

- В 00:48 поступило сообщение из Городской больницы о том, что в детское отделение поступило двое несовершеннолетних, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Врачи поставили им диагноз - острое экзогенное отравление таблетками. Они выпили успокоительное, жаропонижающее средство.

Все произошло на территории лагеря.

Все произошло на территории лагеря.

Правоохранители тут же организовали проверку. Начали выяснять, что же произошло. Оказалось, что за пару часов до дискотеки Олег и Игорь решили побаловаться. Правда, развлечения выбрали опасные.

- Мы вместе с Игорем и еще одним пацаном, который в лагере отдыхает, пошли в аптеку в Витязево. Купили упаковку успокоительных. Где-то в интернете прочитали, что так можно расслабиться и получить удовольствие, - признался правоохранителям Олег. - Я съел две таблетки, Игорь, кажется, - сразу четыре.

Эффект не заставил себя ждать. Через 40 минут подросткам стало плохо, у них начала кружиться голова. После этого Олег и Игорь стали странно себя вести: на окружающих не реагировали, на вопросы отвечали заторможенно. В какой-то момент у них и вовсе начались галлюцинации. Воспитатели это заметили и отвезли школьников в больницу.

15-летний Олег вместе со своим другом по-прежнему находятся в больнице.

15-летний Олег вместе со своим другом по-прежнему находятся в больнице.

- Установлено, что обе семьи, где живут подростки, благополучные, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят, у врача психиатра не наблюдаются, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Сейчас Олег и Игорь по-прежнему находятся в инфекционном отделении больницы.

- Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет, - сказали врачи.

Когда мальчиков выпишут домой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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