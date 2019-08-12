2019-08-12T11:45:01+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают высокопоставленного полицейского, сбежавшего из-за обвинений во взяточничестве

В отношении начальника угрозыска Сергея Ковтуна заведено уголовное дело
Евгения ОСТРАЯ
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Полиция просит сообщить, если вы знаете, где находится Сергей Ковтун. Фото: пресс-служба СУСК по Краснодарскому краюПолиция просит сообщить, если вы знаете, где находится Сергей Ковтун. Фото: пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю
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В Сочи начальник уголовного розыска отдела полиции по Лазаревскому району Сергей Ковтун объявлен в федеральный розыск. Он сбежал от органов предварительного следствия, когда стало известно, что его подозревают во взяточничестве.

Известно, что влиятельный на курорте полицейский предложил избавить местного жителя от проблем с полицией за крупную сумму денег.

- Было установлено, что в производстве отдела дознания полиции по Лазаревскому району Сочи имелось уголовное дело по факту незаконной охоты в особо охраняемой природной зоне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В рамках его в жилище жителя Лоо проводился обыск 10 июня.

Проще говоря, полицейские нашли целый бар с домашним самогоном. И естественно, хозяина дома пригрозили наказать за этот якобы незаконный арсенал с бутылями... Правда, они могут закрыть на него глаза, если мужчина отблагодарит полицейских рублем. На месте перепуганный до смерти мужчина отдал 100 тысяч рублей. Остальную сумму пообещал отдать позднее.

- Переговоры вел Сергей Ковтун, но порекомендовал хозяину жилья передать деньги через посредника, - поясняют "КП" - Кубань" в ведомстве. - В этом качестве полицейский предложил своего знакомого - адвоката Краснодарской палаты.

Остаток обговоренной суммы мужчина должен был передать по требованию Ковтуна в течении месяца. Но тот пошел в органы и заявил о вымогательстве полицейского.

Дальше за дело взялись оперативники ФСБ. Они довели историю до логического конца. В назначенное полицейским место прибыл посредник из адвокатской палаты и получил недостающую сумму в 200 тысяч рублей. Его взяли с поличным.

- Адвоката задержали и заключили под стражу,- сообщают в следкоме. - Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Узнав о том, что произошло с "его человечком" 43-летний Сергей Ковтун сбежал. Сейчас он объявлен в федеральный розыск. Всех, кто может знать, где находится подозреваемый в тяжком преступлении полицейский, просят сообщить об этом по телефону 8-8622-70-04-75 или 02.

Кроме того, расследование уголовного дела продолжается. не исключено, что Сергей Ковтун причастен к совершению других преступлений. Следователи устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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