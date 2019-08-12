2019-08-12T16:46:48+03:00
Общество

Спасатели Новороссийска 3 недели приманивали обезьяну арбузом, чтобы вернуть владельцу

Примат сбежал из дома и стал жить у соседей
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Макаку поймали деревянным ящиком\ФОТО: Алексей ОдеровМакаку поймали деревянным ящиком\ФОТО: Алексей Одеров
Изменить размер текста:

В начале июля в новороссийский спасотряд обратилась женщина. У нее во дворе поселилась обезьяна. Поначалу гостью подкармливали, а потом примат осмелел, освоился и начал… пытаться отнимать еду у детей, если они что-то хрумкали на лавочке во дворе. Такую наглость женщина терпеть не стала и вызвала спасателей.

- Мы пытались поймать обезьяну, - рассказывает Алексей Одеров, руководитель аварийно-спасательной службы «Служба спасения» Новороссийска. – Хозяйка дома жаловалась, что примат кидался на ее детей. Мол, макака жутко ревновала, когда с ней не делились едой. Мы приехали во двор, но поймать вручную мохнатого оккупанта не получалось. Бегали за ней по двору, пробовали накинуть лассо на шею, заманить едой, но ничего не помогало.

Продолжались попытки поймать обезьяну 3 недели, пока спасатели не решили пойти на хитрость – сделать ловушку. Для этого сколотили деревянный ящик, облокотили его на палку, к которой привязали веревку, чтобы затем дернуть за нее, и ловушка бы захлопнулась с обезьяной внутри.

Примата заманили в ящик арбузом\ФОТО: Алексей Одеров

Примата заманили в ящик арбузом\ФОТО: Алексей Одеров

- В качестве приманки использовали арбуз, - продолжает Алексей Одеров. – Раза с 4-5 обезьяна клюнула на наживку и вцепилась в лакомство. В этот же момент мы дернули за веревку, и макаку накрыл ящик. Решили забрать обезьяну к нам в спасотряд, чтобы потом отдать в полицию. Как только мы посадили пленницу в ящике в машину, нам позвонила хозяйка мартышки, мол, верните мне ее назад. Я не знаю, как она поняла, что мы нашли именно ее обезьяну, видимо, сила соцсетей. Вернули животное хозяйке в присутствии участкового, который проверил документы на примата.

Обезьяну передали хозяйке в присутствии участкового\ФОТО: Алексей Одеров

Обезьяну передали хозяйке в присутствии участкового\ФОТО: Алексей Одеров

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской
1 Сентября Анапа примет фестиваль «Киношок»
В Краснодарском крае закупят более 120 школьных автобусов
После ДТП под Новороссийском в больнице умер еще один ребенок
Александру Емельяненко запретили драться в Анапе
В Апшеронском районе спасатели достали корову из колодца
Заместителю мэра Майкопа ставят в вину получение откатов по госконтрактам
В Краснодаре продолжают уничтожать амброзию
У 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаны
В Брюховецком районе отремонтируют 50-летний Дом культуры
В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной
В Сочи на вертолете эвакуировали девушку, которую укусила гадюка
В Сочи у сбытчика наркотиков из Анапы нашли 28 свертков с марихуаной
На Кубани разыскивают 63-летнего жителя Курганской области
На пляже Сочи закрыли незаконный прокат гидроциклов
В Геленджике сносят аквапарк
На Кубани оштрафовали главу сельского поселения