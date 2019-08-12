Спасатели Новороссийска 3 недели приманивали обезьяну арбузом, чтобы вернуть владельцу

В начале июля в новороссийский спасотряд обратилась женщина. У нее во дворе поселилась обезьяна. Поначалу гостью подкармливали, а потом примат осмелел, освоился и начал… пытаться отнимать еду у детей, если они что-то хрумкали на лавочке во дворе. Такую наглость женщина терпеть не стала и вызвала спасателей.

- Мы пытались поймать обезьяну, - рассказывает Алексей Одеров, руководитель аварийно-спасательной службы «Служба спасения» Новороссийска. – Хозяйка дома жаловалась, что примат кидался на ее детей. Мол, макака жутко ревновала, когда с ней не делились едой. Мы приехали во двор, но поймать вручную мохнатого оккупанта не получалось. Бегали за ней по двору, пробовали накинуть лассо на шею, заманить едой, но ничего не помогало.

Продолжались попытки поймать обезьяну 3 недели, пока спасатели не решили пойти на хитрость – сделать ловушку. Для этого сколотили деревянный ящик, облокотили его на палку, к которой привязали веревку, чтобы затем дернуть за нее, и ловушка бы захлопнулась с обезьяной внутри.

Примата заманили в ящик арбузом\ФОТО: Алексей Одеров

- В качестве приманки использовали арбуз, - продолжает Алексей Одеров. – Раза с 4-5 обезьяна клюнула на наживку и вцепилась в лакомство. В этот же момент мы дернули за веревку, и макаку накрыл ящик. Решили забрать обезьяну к нам в спасотряд, чтобы потом отдать в полицию. Как только мы посадили пленницу в ящике в машину, нам позвонила хозяйка мартышки, мол, верните мне ее назад. Я не знаю, как она поняла, что мы нашли именно ее обезьяну, видимо, сила соцсетей. Вернули животное хозяйке в присутствии участкового, который проверил документы на примата.