В Анапе полиция ищет мужчину, разбившего лоб сотруднице тира

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны.

- Один из них сказал мне включить оружия, я отказала ему, аргументировав тем, что пьяным людям нельзя стрелять в тире, - рассказывает девушка. - Его это очень разозлило, он стал материть меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. У меня рассечение лба и ушибы левой кисти. Все парни, что были с ним просто стояли и ничего не делали. После того, как у меня полилась кровь, он не остановился, а продолжил материть меня и крушить всё, что было рядом.

Когда буйные посетители ушли, девушка вызывала участкового и пошла в травмпункт. Рану ей зашили, побои сняли. А вот запись с камеры видеонаблюдения из тира изъяли – по этим кадрам сейчас ищут напавшего на сотрудницу стрелкового клуба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725555" frameborder="0"></iframe> В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

У сотрудницы стрелкового клуба разбит лоб

- В отделе внутренних дел Анапы данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.