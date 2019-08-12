2019-08-12T20:28:16+03:00
Происшествия

В Анапе полиция ищет мужчину, разбившего лоб сотруднице тира

По кадрам с камер видеонаблюдения сейчас и устанавливают личность напавшего [видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Драка в тире Анапы попала на видеоДрака в тире Анапы попала на видео
Изменить размер текста:

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны.

- Один из них сказал мне включить оружия, я отказала ему, аргументировав тем, что пьяным людям нельзя стрелять в тире, - рассказывает девушка. - Его это очень разозлило, он стал материть меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. У меня рассечение лба и ушибы левой кисти. Все парни, что были с ним просто стояли и ничего не делали. После того, как у меня полилась кровь, он не остановился, а продолжил материть меня и крушить всё, что было рядом.

Когда буйные посетители ушли, девушка вызывала участкового и пошла в травмпункт. Рану ей зашили, побои сняли. А вот запись с камеры видеонаблюдения из тира изъяли – по этим кадрам сейчас ищут напавшего на сотрудницу стрелкового клуба.

В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

У сотрудницы стрелкового клуба разбит лоб

У сотрудницы стрелкового клуба разбит лоб

- В отделе внутренних дел Анапы данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я лишь выполнял указания»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», не считает себя лидером группы похитителей детей
Сидельцу Руслану Бакиеву, известному, как «Паук», запросили еще 23 года за решеткой, его гражданская жена и сообщница может отправиться в колонию на 13 лет и 6 месяцев
Новости 24
В Анапе продолжается борьба с незаконными коммерческими объектами
На Кубани на 11% снизилась детская преступность
Жители Анапы смогут проголосовать за лучший проект въездной стелы
Краснодарский край попал в двадцатку регионов с самой развитой промышленностью
Все кубанские школы и детсады должны быть готовы к новому учебному году к 19 августа
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской
1 сентября Анапа примет фестиваль «Киношок»
В Краснодарском крае закупят более 120 школьных автобусов
После ДТП под Новороссийском в больнице умер еще один ребенок
Александру Емельяненко запретили драться в Анапе
В Апшеронском районе спасатели достали корову из колодца
Заместителю мэра Майкопа ставят в вину получение откатов по госконтрактам
В Краснодаре продолжают уничтожать амброзию
У 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаны
В Брюховецком районе отремонтируют 50-летний Дом культуры
В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной
В Сочи на вертолете эвакуировали девушку, которую укусила гадюка
В Сочи у сбытчика наркотиков из Анапы нашли 28 свертков с марихуаной
На Кубани разыскивают 63-летнего жителя Курганской области
На пляже Сочи закрыли незаконный прокат гидроциклов
В Геленджике сносят аквапарк
На Кубани оштрафовали главу сельского поселения