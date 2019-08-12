«Жужа, я тебя люблю»: в краснодарском зоопарке Анна Семенович призналась в любви бегемоту

Анна Семенович приехала в Краснодар с концертом, а заодно решила прогуляться в зоопарке.

- Любимые, я просто обожаю путешествовать и всегда посещаю самые яркие места нашей страны. В Краснодаре я погуляла по Сафари-парку и осталась в восторге. Это потрясающий парк с дикими животными, которых можно покормить, а некоторых даже погладить, - написать у себя в Инстаграм певица.

В зоопарке Семенович кормила с рук бананами жирафа Колю, а потом прошла к озеру, где плескалась бегемотиха Жужа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725559" frameborder="0"></iframe> Анна Семенович сходила в краснодарский зоопарк.

Певица кормит лемуров в краснодарском зоопарке. Фото: соцсети

- Я впервые в жизни кормлю гиппопотама, - сказала Анна Семенович, угощая бегемотиху целым арбузом. - Жужа, я тебя люблю!

Певица провела в зоопарке весь день. Она обошла клетки с орангутанами, побывала в китайском парке и осталась под впечатлением от обезьян.

А от жирафа Коли Анна Семенович осталась в восторге

- Представляете, какая умная обезьяна! Она кидает веревку посетителям зоопарка, чтобы ее покормили, - записала на видео процесс кормления примата Семенович. Певица привязала банан к веревке и тоже покормила обезьяну.

А жирафу Коле посвятила отдельный пост у себя в историях. Уже очень он понравился Анне.