Из-за аварии на водоводе в Крымском районе закрыли 17 детсадов

Крупная авария, произошедшая на Троицком групповом водоводе вечером 12 августа, оставила жителей сразу трех городов без блага цивилизации. Водоснабжение прекращено в домах Новороссийска, Геленджика, а также Крымска.

По данным мэрии Геленджика, с 19:30 12 августа до 20:00 14 августа будет ограничена подача холодной воды в села Кабардинка, Марьина роща, хутор Виноградный, микрорайоны Северный, Западный, Марьинский, Бобруковая щель, район Тонкого мыса, Винсовхоз.

Что касается Крымского района, то из-за аварии на водопроводе 13 августа не будут работать десять детских садов, а также пять дошкольных учреждений в станицах Нижнебаканской, Неберджаевской, Троицкой, селе Молдаванском и поселке Саук-Дере.

- Кроме того, будут закрыты дошкольные группы при школах №9 в Крымске и № 11 в станице Нижнебаканской.

Фото: instagram.com/les_so_glava

- Восстановительные работы продолжались всю ночь. Вода откачана из трубы, - сказал глава Крымского района Сергей Лесь. - Рабочие приступили к сварочным работам.

Ориентировочно вернуть благо цивилизации обещают во вторник, 13 августа, после 18:00. После окончания работ еще потребуется время для того, чтобы заполнить систему.

ВАЖНО!

Для людей организован подвоз воды.

В Новороссийске заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61.

В Геленджике подвоз воды можно заказать по телефонам: 8 (86141) 2-10-33, 2-11-33 (круглосуточно). Номер единой диспетчерской службы 8 (86141) 2-08-95.

В Крымске оставить заявку можно по телефону 8 (86131) 2-14-31.