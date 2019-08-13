Тревел-блогер из Краснодара Олеся Сацункевич попала в ДТП на Бали и впала в кому

Известная краснодарская блогерка Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому.

Счета за лечение. Фото: https://www.instagram.com/ole_up/

- Состояние Олеси ухудшалось, пошел отек мозга. Врачи недооценили серьезность травмы. Было решено перевести ее в другую больницу для операции. Сейчас Олеся находится в Sanglah General Hospital, в Денпасаре. После того как ее привезли, Олеся впала в кому, - написали в посте в Instagram на странице Сацункевич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725677" frameborder="0"></iframe> Краснодарская блогерка попала в аварию.Видео:instagram.com/ole_up

Друзья девушки внесли предоплату, и пострадавшую начали готовить на операцию. Но, к сожалению, при первой попытке, врачи приняли решение отложить вмешательство, из-за критически нестабильного состояния пациентки. Уж очень была высока опасность.

Девушка в больнице. Фото: https://www.instagram.com/ole_up/

Врачи второй день поддерживают жизненные показатели Олеси в норме в палате интенсивной терапии. Для проведения операции девушку транспортируют в другой госпиталь и, при первой же возможности, в Россию.

Друзья и родные сразу же начали в социальных сетях сбор денег для лечения девушки, им удалось собрать за день 27 тысяч долларов. Средняя стоимость необходимой операции - 30 тысяч долларов. Все средства находятся на счету для распределения дальнейших расходов. На данный момент сбор средств приостановлен.

Счета за лечение. Фото: https://www.instagram.com/ole_up/

- Как только мы получим понимание дальнейших действий, мы восстановим сборы. Все финансовые отчеты будем выкладывать по возможности, - рассказали в посте в Instagram на странице Сацункевич.

Подруга Олеси рассказала сегодня, 13 августа, в Instagram, что ночью показатели стали улучшаться, но девушка все также находится в коме. На Бали прилетел брат пострадавшей, в больнице ему на руки выдали все анализы пациентки.