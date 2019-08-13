За жизнью леопардов в Сочинском нацпарке теперь можно наблюдать круглосуточно

Во вторник, 13 августа, в Сочинском национальном парке презентовали новый проект, направленный на восстановление редкого переднеазиатского леопарда на Кавказе.

- Проект Smartleopard реализуется «Центром природы Кавказа» совместно с «Центром восстановления леопарда на Кавказе» в рамках гранта Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества, - рассказала «КП» - Кубань» генеральный директор центра Рената Шюшайте.

Теперь за всем, что происходит в вольерах животных можно будет наблюдать круглосуточно. В каждом их них установлена вебкамера, которая передает изображение в формате нон-стоп.

Это сделано не столько ради забавы, как можно было бы подумать, но для того, чтобы следить за жизнедеятельностью хищника. Несмотря на то что леопард прослыл суровым животным, ученым необходимо контролировать процесс его воспроизводства и питания, к примеру.

- Научная функция проекта связана с тем, что отслеживание жизнедеятельности леопардов необходимо для сбора массива ценных данных для научного анализа, - пояснила Рената Шюшайте. - Ученые смогут получить новую информацию о том, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, разведения, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных, какие повседневные поведенческие привычки и повадки отличают одного леопарда от другого. Благодаря этой информации специалисты смогут лучше понять природные повадки хищников и разработать оптимальные схемы управления маточным поголовьем и подготовки котят к выпуску, а значит - увеличить шанс на сохранение исчезающего вида.

Кроме того, у проекта есть еще одна функция — эко-просветительская. Теперь у всех желающих есть возможность увидеть леопардов в онлайн-среде на информационном портале smartleopard.ru. Войти в вольер к хищникам нельзя, поэтому это уникальная возможность увидеть настоящего переднеазиатского леопарда.

Леопард Генерал Фото: Центр восстановления леопарда на Кавказе

На портале, кстати, разместили всю необходимую информацию об истории исчезновения переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Напомним, Сочинский Центр восстановления леопардов на Кавказе работает уже 10 лет. Сейчас среди его обитателей 14 хищных кошек. Из них шесть готовят к выпуску в дикую природу - их чипируют, вакцинируют и обучают жизни в дикой природе без вмешательства человека. Последними процедуру чипирования прошли котята Агура и Аибга, а также самка Лаба.

Центр существует уже 10 лет, и за эти годы он наработал уникальный опыт. Леопарды, выращенные здесь, достаточно уверенно проходят все необходимые тесты, в том числе самостоятельно добывают себе пропитание — охотятся на мелких и средних животных.

Именно в Сочи впервые в мире была сформирована пара и получено потомство в вольерных условиях от леопардов, отловленных в природе во взрослом состоянии.

За шесть лет две пары дали потомство из 20 котят, 18 из которых выжили, а шесть были выпущены в дикую природу. К сожалению, самка Виктория погибла после неудачной охоты зимой, а Килли стал жертвой браконьеров. Еще четыре питомца были переданы европейским зоопаркам.

Сейчас к выпуску готовятся шесть леопардов. Планируется, что в этом году в естественную среду обитания отправится самка Багира, а в 2020-м году еще пять котят, родившихся летом 2018-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснокнижного леопарда убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей

«Сдал» браконьеров один из их же подельников [фото]