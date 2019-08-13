«Не отдавайте меня в детдом»: Полиция разыскала многодетную мать-кукушку, оставившую дочь в белореченской пиццерии

Когда в пиццерию в самом центре города зашла мама с дочерью, персонал не придал значение. Женщина посадила девочку за обеденный стол, прошлась по кафе, а спустя время ушла, словно ребенка у нее никогда и не было.

Работники заведения забили тревогу через полчаса. Их насторожило, что кроха сидит совсем одна, при этом никого из взрослых рядом не было. С девочкой попытались поговорить, но она застенчиво отворачивалась в сторону. А потом вынула из кармашка детских шорт и отдала официанту клочок бумаги.

- Меня зовут Катя (имя изменено – Авт.), 4 года, - поспешно написала в записке, по всей видимости, мать девочки. - Не отдавайте в детсад «Малютка» и другие, а примите меня к новым маме и папе (стиль автора сохранен – Ред.).

Вот такую записку нашли в кармашке детских шорт.

Оторопев, работники пиццерии позвонили правоохранителям. Те сразу же примчались на место происшествия и запросили камеры видеонаблюдения. Нужно было как можно скорее выйти на след матери-кукушки.

Вскоре удалось установить ее личность. Как выяснилось, 35-летняя Карина (имя изменено – Авт.) приехала из Адыгеи.

По словам женщины, она состоит в официальном браке с жителем Нджамена Республики Чад - одной из самых бедных африканских стран.

- От мужчины она имеет двух малолетних детей, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Белореченскому району. – Всего же у нее трое детей. Из-за трудного материального положения она не может в полной мере обеспечить несовершеннолетних детей всем необходимым, законный представитель (отец) финансовой помощи семье не оказывает.

У девочки есть еще сестренка и брат.

А все потому, что брак их дал трещину. Мужчина уехал на родину, забрав сына, а бывшей супруге оставил двух дочерей.

К административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Карина не привлекалась. Более того, на профилактическом учете в органах системы профилактики семья не состоит.

Однако теперь сотрудники ПДН соберут пакет документов и отправят его правоохранителям по месту проживания матери. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в действиях женщины усматривают правонарушение по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это Карине грозит штраф от 100 до 500 рублей. Кроме того, рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав.

Что касается девочки, сейчас она в детском отделении ЦРБ Белореченска. Ее здоровью ничего не угрожает. Правда, сейчас она еще не знает, что родная мать от нее отказалась.