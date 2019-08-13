2019-08-13T18:25:22+03:00
Общество

В Новороссийске на фасаде многоэтажки установили автомат для продажи питьевой воды

Один литр отфильтрованной жидкости стоит три рубля
Андрей ГОРЕЛОВ
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Деньги за аренду фасада платит владелец техники в фонд многоэтажки\ФОТО: НоворосстартапДеньги за аренду фасада платит владелец техники в фонд многоэтажки\ФОТО: Новоросстартап
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Автомат для розлива питьевой воды обнаружил местный житель на фасаде одного из домов в 16-м микрорайоне Новороссийска. Прохожий сфотографировал находку и удивился: за чей счет банкет, платят ли за эту воду жители дома, появилась ли в квитанции дополнительная статья расходов. Выяснилось, что автомат разрешили установить жители дома на общем собрании. В фонд многоэтажки владелец аппарата перечисляет деньги за аренду части фасада.

- Сколько таких автоматов поставили и какова стоимость аренды мы не можем сейчас сказать, - сообщили в управляющей компании дома. – Известно, что жители дома проголосовали за установку аппарата для продажи питьевой воды. Владелец прибора оплачивает все расходы: аренду, вода, установка и обслуживание. Дополнительной строки в квитанции у жителей не появится. Доход с аренды части фасада накапливается в фонде дома, который жильцы могут использовать для любых целей.

Такой прибор монтирую в фасад дома, он стоит 149 тысяч рублей\ФОТО: alivewater.ru

Такой прибор монтирую в фасад дома, он стоит 149 тысяч рублей\ФОТО: alivewater.ru

Оказалось, что такие аппараты делают на одном из заводов Перми. Стоит прибор 149 тысяч рублей в базовой комплектации. Прибор вмещает в своем баке 300 литров воды, которая поступает из водопровода жилого дома в фильтры аппарата. Воду разливает техника в пятилитровую и 19-литровую тару.

- Сколько аппаратов стоит в Новороссийске мы не знаем, - сообщили на заводе-производителе. – В среднем за аренду фасада дома собственник прибора платит от 3 до 8 тысяч рублей в месяц. Стоимость зависит от города и густонаселенности. Цену за литр владелец устанавливает сам, мы к этому не имеем отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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