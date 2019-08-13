2019-08-13T19:05:23+03:00
Наука

На Тамани нашли древнее захоронение женщины, обнимающей ребенка

Ученые отметили, что они погибли при набегах кочевников во II веке н.э. [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».
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Август - традиционное время подведения итогов работы для различных археологических экспедиций, работающих как под водой, так и на суши. Новостями на этот раз порадовала Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН, которая уже не первый год ведет раскопки на месте, где предполагается его строительство.

Участок некрополя, на котором сейчас работают археологи, отличается тем, что здесь открыто множество погребений воинов.

- В царство Аида, как правило, их провожали с предметами вооружения, а над могилами устанавливали надгробные плиты с их изображениями в виде всадников, - рассказывают ученые.

Здесь ученые ведут раскопки. Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

Здесь ученые ведут раскопки. Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

Этим летом обнаружена новая интересная находка. В склепе были открыты несколько плотно прижатых друг к другу саркофагов. В одном из них покоилась женщина, прижимающая к груди крошечного малыша.

- Судя по трем маленьким браслетикам на детской ручке, это была девочка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе античного памятника «Фанагория». - Ее мать облачена в свободный женский наряд, скрепленный на левом плече фибулой-брошью, украшенной цветной эмалью. На правой руке у нее одет браслет.

По словам археологов, размеры и большая глубина семейной усыпальницы, а также богато украшенный кипарисовый саркофаг говорят о высоком социальном положении этих жителей Фанагории.

- Конечно, причины одновременной смерти женщины с ребёнком достоверно уже не установить. Их кончина может быть связана, например, с драматическими событиями истории Боспорского царства, - объясняют в пресс-службе античного памятника «Фанагория». - II век нашей эры. Это был период очередного расцвета государства и масштабных военных событий, связанных с нападениями кочевников.

Исследователи не исключают - обнаруженное погребение женщины и ее ребенка является свидетельством трагедии, разыгравшейся за стенами города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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