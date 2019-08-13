«Это слезы скорбящих!»: В Фанагории ученые узнали, чтобы налито в сосуд из саркофага воина

Это находка была найдена археологами Фанагории еще в 2018 году. При раскопках на территории Восточного некрополя в гробнице II века н. э. лежал бальзамарий - плотно закупоренный стеклянный сосуд. Но, что интересно, с момента захоронения в нем сохранилась (!) жидкость. Заполнен сосуд был до половины, на его дне был виден темный осадок.

- В подавляющем большинстве случаев такие стеклянные сосуды, использовавшиеся в погребальных церемониях, находят заполненными грунтом или пустыми (за два тысячелетия их содержимое полностью улетучивается), - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе античного памятника «Фанагория».

По мнению археологов, жидкость в сосуде сохранилась благодаря тому, что его горловина была герметично закрыта пробкой, а позднее, при обрушении свода склепа, оказалась еще и запечатана глиной.

Но больше всего ученым хотелось разгадать, что же содержал в себе бальзамарий. Чтобы добраться до истины, ученые отправили находку на всестороннее изучение в Институт нефтехимического синтеза РАН.

И вот спустя месяцы исследований выяснилось, что фанагорийский сосуд оказался наполнен соленой жидкостью. Вот только концентрация соли в ней гораздо выше, чем у морской воды Таманского залива.

Археолог изучает захоронения воина. Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

Археолог изучает захоронения воина. Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

- Результаты исследований, а также данные о погребальных традициях античности позволяют предположить, что жидкость в сосуде могла содержать слезы людей, оплакивавших гибель воина, - продолжают ученые. - Такие сосуды - лакримарии - описаны в библейских текстах как «удерживающие слезы скорбящих».

По словам исследователей, лакримарии наполнялись слезами людей, оплакивавших близких, после чего сосуд помещался в склеп.

В содержимом сосуда обнаружены также следы ароматических соединений (возможно, благовоний особого состава, которые клали в гробницы), а также диоксида серы, который мог попасть в колбу как консервант.

Восточный некрополь. Воин с бальзамарием. Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

- Нашедший свое последнее пристанище в римском склепе на Восточном некрополе Фанагории воин с золотым венком явно был не простым горожанином, - считает руководитель Некропольского отряда Фанагорийской экспедиции Алексей Ворошилов. - Мужчина 20-30 лет из состоятельного городского рода был конным воином. О его принадлежности к всадничеству недвусмысленно свидетельствует длинный железный меч у левой ноги, рукоять которого вложена в руку погибшего всадника.

Стеклянный сосуд, как хорошо видно на фото, был установлен у головы воина в углу саркофага и отлично сохранился за без малого два тысячелетия.