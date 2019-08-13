В Сочи прошло взвешивание бойцов международного турнира по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70»

Международный турнир проходит 10-й раз. В нем нашим бойцам будут противостоять спортсмены из США, Бразилии, Великобритании, Южной Кореи и Уругвая. Все 22 профессиональных бойца за сутки до боя успешно прошли взвешивание.

- На турнир приехала семейная пара самбистов, члены сборной России, чемпионы мира по самбо, победители II Европейских игр по самбо в Минске - Диана и Сергей Рябовы, - сообщили в пресс-службе турнира. - Этой осенью супруги выступят на чемпионате мира по самбо в Сеуле. В этом году на турнире «ПЛОТФОРМА S-70» они будут участвовать в открытии. Еще к нам приехала голливудская звезда Эрик Робертс! Все бойцы 13 августа прошли взвешивание и готовы к поединкам.

Участвовать в открытии турнира будут победители II Европейских игр по самбо в Минске - Диана и Сергей Рябовы\ФОТО: пресс-служба турнира

ГРАФИК БОЕВ

1. Весовая категория свыше 93 кг

Александр Маслов будет биться против американского атлета Коди Иста. Нашему бойцу 26 лет, его рост 188 см, вес – 108 кг. На его счету всего один бой в 2017 году и одна победа.

Ему будет противостоять 31-летний гигант, ростом – 190 см и весом – 118 кг. Коди начал профессиональную карьеру в 2008 году, провел 17 боев, из которых победил в 13 и проиграл в 4.

2. Весовая категория до 84 кг

Иван Богданов будет биться против южнокорейца Джае Янг Кима. Нашему бойцу 21 год, его рост 180 см, вес – 84 кг. Начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 7 боев: шесть побед, одно поражение.

Южнокорейцу 35 лет, рост – 173 см, вес – 84 кг. Начал профессиональную карьеру в 2004 году, за это время провел 37 поединков, где одержал 24 победы и 13 поражений.

Все бойцы прошли взвешивание успешно\ФОТО: пресс-служба турнира

3. Весовая категория до 61 кг

Алексей Ким: 31 год, рост – 167 см, вес – 61 кг. Начал профессиональную карьеру в прошлом году, провел 4 боев, во всех победил. Ему будет противостоять Эстебан Родригес из Уругвая. Ему 20 лет, рост – 168 см, вес – 61 кг. Начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 12 боев, в 9 из которых победил и проиграл в 3.

4. Весовая категория свыше 93 кг, тяжелый вес

Кирилл Корнилов: 28 лет, рост – 195 см, вес – 100 кг. Чемпион России по тайскому боксу 2015, 2016, чемпион России по К-1 2016, профессиональный дебют в ММА. Ему будет противостоять Фернандо Родригес Джуниор из Бразилии. Ему 32 года, рост – 190 см, вес – 108 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 17 боев, в 12 из которых одержал победу и в 5 проиграл.

5. Весовая категория до 70 кг

Георгий Элоян: 25 лет, рост – 170 см, вес – 67 кг. Начал профессиональную карьеру в 2014 году, провел 13 боев, из которых победил в 11 и проиграл в 2. Ему будет противостоять Герберт Батиста из Бразилии. Ему 28 лет, рост – 177 см, вес – 70 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 15 боев, в 13 из которых выиграл и проиграл в 2.

6. Весовая категория до 74 кг

Алексей Махно: 29 лет, рост – 175 см, вес – 74 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 25 боев, в 18 из которых победил и проиграл в 7. Ему будет противостоять Ренато Гомез Габриел из Бразилии. Ему 32 года, рост – 177 см, вес – 74 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 36 боев, из которых победил в 25 и проиграл в 11.

7. Весовая категория до 66 кг

Борис Федоров 28 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг. Начал профессиональную карьеру в 2016 году, провел 8 боев, в 7 из которых победил и в одном бою проиграл. Ему будет противостоять Леонардо Лимбергер и Бразилии. Ему 25 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 13 боев, в 12 из которых победи и в 1 проиграл.

8. Весовая категория до 93 кг

Дмитрий Тебекин: 28 лет, рост – 180 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2013 году, провел 14 боев, из которых победил в 10 и проиграл в 4. Ему будет противостоять Джоуи Белтран из США. Ему 37 лет, рост – 185 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2007 году, провел 32 боя, в 17 из которых одержал победу и проиграл в 15.

В рамках турнира пройдут 11 боев во всех весовых категориях\ФОТО: пресс-служба турнира

9. Весовая категория свыше 93 кг

Евгений Ерохин: 33 года, рост – 185 см, вес – 100 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 26 боев, в которых победил 19 раз и проиграл 7. Чемпион организации WSOF Global, экс-чемпион MFP, участник и победитель турниров LEAGUE S-70. Принимал участие в турнирах «ПЛОТФОРМА S-70» в Сочи в 2013, 2015 и в 2016 годах, на его счету 2 победы и 1 поражение.

Ему будет противостоять Стюарт Остин из Великобритании. Ему31 год, рост – 190 см, вес – 102 кг. Начал профессиональную карьеру в 2010 году, провел 18 боев, из которых победил в 13 и проиграл в 5. Участник и победитель турниров Bellator MMA, UCMMA, BAMMA.

10. Весовая категория выше 93 кг

Олег Попов: 27 лет, рост – 185 см, вес – 100 кг. Начал карьеру в 2014 году, провел 6 боев, в 5 из которых выиграл. Участник и победитель турниров Fight Nights, M-1 Challenge. Ему будет противостоять Джеронимо Дос Сантос из Бразилии. Емуи38 лет, рост – 190 см, вес – 120 кг. Начал профессиональную карьеру в 2006 году, провел 62 боя, в которых победил 41 раз и проиграл 21.

11. Весовая категория до 93 кг

Артур Астахов: 31 год, рост – 185 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2012 году, провел 20 боев, из которых победил в 15 и проиграл в 5. Ему будет противостоять Леонардо Сильва Де Оливейра из Бразилии. Ему 27 лет, рост – 188 см, вес – 93 кг. Начал профессиональную карьеру в 2013 году, провел 19 боев, в 15 из которых победил и проиграл в 4. Участник «ПЛОТФОРМЫ S-70» 2017 года, одержал победу над Константином Андрейцевым.

Турнир будет покажут в прямом эфире на телеканалах Матч!Боец и Матч!Страна.