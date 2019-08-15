Компания «Ваш инвестор» открыла второй офис в Краснодаре

Теперь не только жителям Карасунского, Центрального округов города Краснодара и Республики Адыгея будет удобно оформлять займы под залог автотранспорта в компании «Ваш инвестор», но и жителям Западного и Прикубанского округов Краснодара.

В офисе компании «Ваш инвестор» физические лица могут получить быстрые займы на сумму до 500 000 рублей, а представители бизнеса – до 5 млн рублей для решения различных финансовых задач. Компания предлагает займы под залог легковых, грузовых автомобилей и спецтехники (при этом есть возможность выбрать тариф, при котором автомобиль остается у клиента). Для оформления заявки требуется минимальный пакет документов, а получить денежные средства можно всего в течение часа.

«Первый офис компании в Краснодаре на Уральской был открыт в 2018 году. Всего за год филиал достиг отличных результатов: более 520 займов получили краснодарцы, а кредитный портфель филиала на текущий момент достиг почти 68 млн рублей. Спрос на услуги нашей компании среди жителей и предпринимателей Краснодара достиг столь высокого уровня, что появилась необходимость открытия второго офиса в городе, – рассказала директор региональной сети МКК «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина. – При этом мы работаем не только над количественными показателями, но и качественными. Команда краснодарского филиала – сильная, профессиональная, а одним из главных параметров выбора нашей компании клиенты чаще всего отмечают достойный уровень сервиса и компетентность сотрудников. С открытием нового офиса мы продолжим держать курс на совершенствование процессов обслуживания и технологий».

Приглашаем жителей Краснодара в новый офис компании «Ваш инвестор»!

«Ваш инвестор» - сервис комфортных займов под залог

ул. Тургенева, 189/6, офис 513 (5 этаж)

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00

тел.: 8-800-555-00-31

vashinvestor.ru

Справка: ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. Услугами компании «Ваш инвестор» с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. В 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ. На текущий момент услуги компании представлены в 12 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Займы под залог автотранспортного средства. Сумма займа от 15 тыс. до 500 тыс. руб. для физических лиц, до 5 млн руб. – для юридических лиц. Ставка от 60% в год. Срок действия договора займа и срок возврата займа от 61 дня до года. Возможно продление и частичное и полное досрочное гашение. Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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