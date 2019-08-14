На Кубани загорелся автобус с 19 пассажирами

Из-за чего именно загорелся автобус, будут выяснять эксперты. Но как говорят очевидцы, машина вспыхнула мгновенно и сгорела за считанные минуты.

Автобус, следовавший из Архипо-Осиповски в Таганрог, загорелся 14 августа в 22:40. ЧП случилось на Михайловском перевале, что под Геленджиком. Водитель тут же остановил махину и высадил всех пассажиров, они и вызвали пожарных.

Пока сотрудники МЧС тушили горящий автобус, движение на трассе было перекрыто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726010" frameborder="0"></iframe> На Михайловском перевале загорелся автобус.

- Сообщение о возгорании поступило в 20:40, в 20:45 к месту ЧП были направлены пожарные подразделения. В 21:01, когда первые подразделения приехали к месту пожара, горел весь автобус, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пострадавших нет.

Сгоревший автобус

Автобус полностью сгорел, от него остался один остов. А пассажиров пересадят на другой автобус и они смогут добраться на нем в Таганрог.