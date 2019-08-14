2019-08-14T22:28:55+03:00
Происшествия

На Кубани загорелся автобус с 19 пассажирами

Водитель быстро среагировал и высадил всех из салона[фото, видео]
Варвара ДЫМ
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От автобуса остался один остовОт автобуса остался один остов
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Из-за чего именно загорелся автобус, будут выяснять эксперты. Но как говорят очевидцы, машина вспыхнула мгновенно и сгорела за считанные минуты.

Автобус, следовавший из Архипо-Осиповски в Таганрог, загорелся 14 августа в 22:40. ЧП случилось на Михайловском перевале, что под Геленджиком. Водитель тут же остановил махину и высадил всех пассажиров, они и вызвали пожарных.

Пока сотрудники МЧС тушили горящий автобус, движение на трассе было перекрыто.

На Михайловском перевале загорелся автобус.

- Сообщение о возгорании поступило в 20:40, в 20:45 к месту ЧП были направлены пожарные подразделения. В 21:01, когда первые подразделения приехали к месту пожара, горел весь автобус, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пострадавших нет.

Сгоревший автобус

Сгоревший автобус

Автобус полностью сгорел, от него остался один остов. А пассажиров пересадят на другой автобус и они смогут добраться на нем в Таганрог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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