В Сочи голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хочет получить российское гражданство

В Сочи проходит международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Одним из гостей состязания стал старший брат знаменитой актрисы Джулии Робертс – Эрик Робертс. Он любит боевые искусства и обладает черным поясом по тхэквондо. На соревнования актер заявил, что хочет получить российский паспорт.

- Я хочу получить второе гражданство - российское! Не дождусь, когда получу российское гражданство», - сказал Эрик Робертс в Сочи на открытии международного турнира по боевому самбо.

Ранее на «ПЛОТФОРМА S-70» приезжали легенды Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, которые высоко оценили турнир и уровень бойцов.

Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москва и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.

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Эрик Робертс станет гостем турнира «ПЛОТФОРМА S-70»

14 августа в Сочи пройдет юбилейный 10-й международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул.

Популярный американский актер, обладатель одной номинации на «Оскар» и трех – на «Золотой глобус». На его счету участие более чем в 400 фильмах. Славу Эрику принес фильм «Лучшие из лучших». Картина рассказывает о турнире по восточным единоборствам (читайте подробнее).