2019-08-14T23:55:13+03:00
Спорт

В Сочи голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хочет получить российское гражданство

Об этом он сообщил на турнире «ПЛОТФОРМА S-70»
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Эрик Робертс хочет стать россияниномЭрик Робертс хочет стать россиянином
Изменить размер текста:

В Сочи проходит международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Одним из гостей состязания стал старший брат знаменитой актрисы Джулии Робертс – Эрик Робертс. Он любит боевые искусства и обладает черным поясом по тхэквондо. На соревнования актер заявил, что хочет получить российский паспорт.

- Я хочу получить второе гражданство - российское! Не дождусь, когда получу российское гражданство», - сказал Эрик Робертс в Сочи на открытии международного турнира по боевому самбо.

Ранее на «ПЛОТФОРМА S-70» приезжали легенды Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, которые высоко оценили турнир и уровень бойцов.

Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта города Москва и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии города Сочи.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрик Робертс станет гостем турнира «ПЛОТФОРМА S-70»

14 августа в Сочи пройдет юбилейный 10-й международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул.

Популярный американский актер, обладатель одной номинации на «Оскар» и трех – на «Золотой глобус». На его счету участие более чем в 400 фильмах. Славу Эрику принес фильм «Лучшие из лучших». Картина рассказывает о турнире по восточным единоборствам (читайте подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «X Международный турнир «Плотформа S-70» в Сочи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол, матч Спартак - Тун 15 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Новости 24
Людей из сгоревшего под Геленджиком автобуса отвезут в гостиницу
В Новороссийске спасатели сняли с крыши обезьяну
На Кубани в районе Михайловского перевала загорелся пассажирский автобус
Сафари-парк Геленджика отметил свое 15-летие
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
Молочные продукты без подписи вне закона
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
На Кубани пройдет 6-я Вахта Памяти
«Ребенка окружила свора»: в Краснодарском крае собаки напали на 5-летнего малыша
В Краснодаре отметят День флага России
В Краснодаре работникам предприятия выплатили порядка 20 млн рублей задолженности по зарплате
Футболиста «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
В Краснодаре закроют для движения транспорта главный перекресток города
В Краснодаре горит открытая стройплощадка