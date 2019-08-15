Положение о розыгрыше билетов на фестиваль «STAR Wings – город будущего»

1. Конкурс — соревнование между физическими лицами Краснодарского края, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в формате вопрос-ответ в прямом эфире радио с 15.08.2019 по 16.08.2019

2.1. Результаты конкурса подводятся по итогам правильного ответа дозвонившегося.

3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

4. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается позвонить в прямой эфир и правильно ответить на вопросы ведущего.

9.1. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

9.2. С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

10. Иные положения:

10.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

10.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

10.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

10.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

10.6. Организатор обязуется:

10.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

10.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

10.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после Периода Вручения призов Приз не хранится, не выдаётся и используются Организатором по своему усмотрению.

10.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.