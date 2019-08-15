На трассе в Москве нашли мертвым 57-летнего дальнобойщика из Брюховецкой

9 августа в соцсетях появились сообщения с криком о помощи от родственников 57-летнего Сергея Б. Близкие сообщили, что мужчина, работавший дальнобойщиком, как обычно уехал в Москву на белой фуре с прицепом. Выгрузился он на Калужское шоссе около оптово-розничного продовольственного центра.

- Последняя информация - к нему подошли два незнакомца, предложили загрузку на Рязанское шоссе. Он уехал и пропал, - было написано в сообщении.

Последнее место, где Сергей около полуночи 7 августа отметился в системе взимания платы с грузовиков, - трасса М5 район села Софьино в Раменском районе Московской области. В 60 километрах от того адреса, где он разгрузился.

Информация о поисках распространилась быстро. Мужчину искала полиция. Параллельно помогали коллеги Сергея, которые искали машину на трассах с похожими номерами. Однако обнаружила тягач, стоящий на обочине дороги, женщина, проходившая мимо. Об этом она тут же написала родне.

Уже правоохранители, выехавшие на место, нашли в кабине мертвого Сергея. В причинах смерти разбираются специалисты, правда, сказать, от чего скончался мужчина можно будет только после проведенной судмедэкспертизы.

Больше всего, людей в форме волновало то, куда делся прицеп. Те, кто его угнал, могут быть причастны к смерти дальнобойщика.

- По некоторым данным, неизвестные мужчины увезли его по дороге на север, - сообщил источник в правоохранительных органа. - Куда конкретно отправились угонщики, в рамках расследования не раскрываем.

Позже стало известно, что недавно подобный случай в Москве произошел с еще одним коллегой Сергея - Кириллом Ворониным (имя и фамилия изменены - Авт.) Парень рассказал, что на трассе во время стоянки между рейсами к нему подошли двое и предложили шабашку - нужно было перевезти груз с одного конца города в другой.

Кирилл согласился, начал обсуждать с мужчинами оплату, как вдруг почувствовал себя нехорошо, а дальше - все, как в тумане. Очнулся он спустя почти сутки в незнакомом месте. Ни фуры, ни прицепа, ни даже телефона рядом не было. После случившегося он написал заявление на грабителей. Не исключено, что речь идет об одних и тех же злоумышленниках.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшего Сергея.