2019-08-15T18:19:17+03:00
Происшествия

На трассе в Москве нашли мертвым 57-летнего дальнобойщика из Брюховецкой

Его искали три дня
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Сергей много лет занимался перевозкой грузов.Сергей много лет занимался перевозкой грузов.
Изменить размер текста:

9 августа в соцсетях появились сообщения с криком о помощи от родственников 57-летнего Сергея Б. Близкие сообщили, что мужчина, работавший дальнобойщиком, как обычно уехал в Москву на белой фуре с прицепом. Выгрузился он на Калужское шоссе около оптово-розничного продовольственного центра.

- Последняя информация - к нему подошли два незнакомца, предложили загрузку на Рязанское шоссе. Он уехал и пропал, - было написано в сообщении.

Последнее место, где Сергей около полуночи 7 августа отметился в системе взимания платы с грузовиков, - трасса М5 район села Софьино в Раменском районе Московской области. В 60 километрах от того адреса, где он разгрузился.

Информация о поисках распространилась быстро. Мужчину искала полиция. Параллельно помогали коллеги Сергея, которые искали машину на трассах с похожими номерами. Однако обнаружила тягач, стоящий на обочине дороги, женщина, проходившая мимо. Об этом она тут же написала родне.

Уже правоохранители, выехавшие на место, нашли в кабине мертвого Сергея. В причинах смерти разбираются специалисты, правда, сказать, от чего скончался мужчина можно будет только после проведенной судмедэкспертизы.

Больше всего, людей в форме волновало то, куда делся прицеп. Те, кто его угнал, могут быть причастны к смерти дальнобойщика.

- По некоторым данным, неизвестные мужчины увезли его по дороге на север, - сообщил источник в правоохранительных органа. - Куда конкретно отправились угонщики, в рамках расследования не раскрываем.

Позже стало известно, что недавно подобный случай в Москве произошел с еще одним коллегой Сергея - Кириллом Ворониным (имя и фамилия изменены - Авт.) Парень рассказал, что на трассе во время стоянки между рейсами к нему подошли двое и предложили шабашку - нужно было перевезти груз с одного конца города в другой.

Кирилл согласился, начал обсуждать с мужчинами оплату, как вдруг почувствовал себя нехорошо, а дальше - все, как в тумане. Очнулся он спустя почти сутки в незнакомом месте. Ни фуры, ни прицепа, ни даже телефона рядом не было. После случившегося он написал заявление на грабителей. Не исключено, что речь идет об одних и тех же злоумышленниках.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшего Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы отдали ему последние деньги и спим в поту»: самарец занял у своих друзей десятки миллионов рублей и исчез
31-летний мужчина по прозвищу «Леха Добро» объявлен в федеральный розыск, на него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
Новости 24
За принятие «конопляных ванн» краснодарцу может грозить до 8 лет тюрьмы
На Краснодарский край вновь идут дожди
На Кубани полицейские избили пешехода
В Краснодарском крае реализуют проект «Безналичная Кубань»
Троицкий водопровод на Кубани решено заменить
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Краснодаре пройдет концерт Семена Слепакова
В Краснодаре увеличится площадь газонов на улице Красной
На Кубани зафиксирован новый природный пожар
Кубанскому бизнесу выдали займов на 500 млн рублей
Финансирование реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны на Кубани увеличат на 100 млн рублей
Следком проводит проверку после публикации в «КП» новости об убийстве сестрой 6-летнего брата
Прокуратура начала проверку после пожара на прогулочном катере у берегов Туапсе
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
Краснодарская пенсионерка не может добиться исполнения вынесенного судом решения
В Краснодарском крае с алиментщиков взыскали 286 миллионов рублей
В Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту
Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети
На Кубани 24 тысячи алиментщиков не пустили за границу
Женщина и двое детей хотели дойти по морю к острову Суджук и едва не утонули