Оставленную в белореченской пиццерии 4-летнюю девочку забрала бабушка

4-летняя Катя (имя изменено - Авт.) за последние пару дней пережила многое. В белореченском кафе совсем одну ее оставила собственная мать, а после малышку отправили в больницу для обследования.

Пока кукушку-мать искали правоохранители, с ребенком игрались медсестры. К счастью, вычислить женщину удалось быстро. Выяснилось, что дочь оставила 35-летняя Карина (имя изменено - Авт.), приехавшая из Адыгеи. По ее словам, она состоит в официальном браке с жителем Нджамена Республики Чад - одной из самых бедных африканских стран.

Вот только брак у них не заладился, муж вернулся на родину, прихватив с собой сына. А супруге оставил двух дочерей, поднять которых для нее оказалось сложно. Потому Карина и пошла на такой шаг.

Девочку уже забрали домой.

- Ребенок был доставлен в лечебное учреждение Белореченска, откуда ее забрали бабушка и мать – жители Республики Адыгея, - сообщает уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. - Как стало известно, женщина оказалась в трудной жизненной ситуации в связи с тяжелым материальным положением, а также возникшей необходимостью в ремонте жилья.

Сейчас Катя до конца не понимает, что произошло. Рядом с ней родная бабушка. Правда, пока неизвестно, как судьба малышки будет складываться дальше.

По факту оставления ребенка правоохранители проводят проверку в отношении матери. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в действиях женщины усматривают правонарушение по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это Карине грозит штраф. Кроме того, правоохранители рассматривают вопрос о лишении ее родительских прав.

- Необходимо не только провести проверку, но и оказать семье действенную помощь. В связи с этим уполномоченным направлены обращения главе Республики Адыгея и уполномоченному по правам ребенка в Республике Адыгея, - добавляет Татьяна Ковалева.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Не отдавайте меня в детдом»: Полиция разыскала многодетную мать-кукушку, оставившую дочь в белореченской пиццерии

Когда в пиццерию в самом центре города зашла мама с дочерью, персонал не придал значение. Женщина посадила девочку за обеденный стол, прошлась по кафе, а спустя время ушла, словно ребенка у нее никогда и не было (читайте далее)