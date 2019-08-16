В Краснодарском крае восемь человек пострадали при столкновении легковушек

В Краснодарском крае в районе хутора Зазулин произошло дорожно-транспортное происшествие.

Авария с участие двух легковушек случилась в районе 34-го километра автодороги город Майкоп – город Туапсе около 03:30.

- По предварительным данным, 41-летний за рулем автомобиля марки Kia Rio, на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на «встречку». Здесь он лоб в лоб столкнулся с Lada Vesta, под управлением 62-летнего мужчины, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по краю

В результате аварии в ЦРБ Апшеронского района для обследования доставили 8 человек, 4 из которых дети. Их состояние уточняется.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД, а также представители других экстренных служб.

По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.