2019-08-16T10:37:10+03:00
Общество

Приглашаем на фестиваль «Казачок Тамани»!

С 17 августа по 27 августа состоится XXVI Всероссийский фестиваль- конкурс «Казачок Тамани»
Иван ЕГОРОВ
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Центр патриотического воспитания «Зарница»Центр патриотического воспитания «Зарница»
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Организаторы фестиваля военно-историческое общество и Центр патриотического воспитания «Зарница».

В 2019 году фестиваль проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, администрации Краснодарского края, Кубанского казачьего войска, администрации МО Темрюкский район, ГУАК КК «Выставочный комплекс «Атамань», Союза казаков-воинов России и Зарубежья.

«Казачок Тамани» стал традиционным и ожидаемым событием, площадкой для творчества и взаимодействия молодых российских соотечественников из разных регионов нашей стран.

Сегодня, как никогда, актуален вопрос сохранения исторической памяти, которая невозможна вне культуры- как важнейшей составляющей идеологического иммунитета государственной безопасности России.

Фестиваль будет способствовать раскрытию творческих способностей детей и молодежи, служит их духовно нравственному росту и объединению.

Он включает в себя проведение конкурсов, мастер-классов, концертов, викторин.

Особую роль оргкомитет уделяет изучению исторических и культурных памятников Темрюкского района: участники посещают Таманский Археологический музей-филиал Краснодарского Государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, Дом-музей М.Ю. Лермонтова, Темрюкский историко–археологический музей, выставочный комплекс «Атамань» и передвижную выставку-экспозицию Краснодарского Государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

В программе фестиваля проведение «Вахты памяти» в музее под открытым небом «Военная горка».

Организационный комитет фестиваля приглашает всех желающих на гала-концерт XXVI Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани», который состоится 18 августа 2019 года в выставочном комплексе «Атамань».

Режиссер- постановщик концерта- Заслуженный деятель искусств республики Кабардино-Балкария Литовченко Александр Михайлович.

Ведущий концерта – Заслуженный работник культуры Краснодарского края Кожанов Сергей Семенович.

Начало концерта в 16:00.

Вас ждут интересные выступления коллективов из 15 регионов Российской Федерации!

ИСТОЧНИК KP.RU

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