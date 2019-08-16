След глобального потепления: в горах Сочи нашли новое озеро

Исследователи Краснодарского отделения Русского географического общества завершили экспедицию по озерам Кавказского заповедника. Цель ученых - изучение современного состояния водоемов Западного Кавказа и оценка их изменений с учетом влияния человека и глобального потепления.

Первые результаты и открытия себя ждать не заставили – найдено новое озеро, которого нет ни на одной карте. А появилось оно из-за таяния ледника.

- В бассейне реки Ачипста, в месте отступания ледника Челипси, исследователи обнаружили небольшое молодое озеро, не указанное ни на одной карте. Этот факт подтверждает теорию глобального потепления, свидетельствуя о процессах деградации современного оледенения, что и приводит к образованию новых ледниковых озер, - говорят исследователи.

Экспедиция прошла по труднодоступным озерам Западного Кавказа Фото: Александр Белоусов

Нынешняя экспедиция стала первой в истории по озерам бассейна реки Ачипста. Долина этой реки довольно труднодоступна, здесь нечасто бывают люди. Зато этот уголок облюбовали медведи.

- Такого мы еще не видели. Из-за своей труднодоступности озеро Ачипста - настоящий курорт для медведей. Это настоящая зона абсолютной заповедности Кавказского заповедника! Видно, что в этом году человек это озеро не посещал, да и всю верхнюю часть долины реки Ачипсты тоже, - рассказал руководитель экспедиции Александр Белоусов.

Синоптики давно говорят о глобальном изменении климата. Июнь 2019-го стал лишним свидетельством, подтверждающим их слова. Среднемесячная температура воздуха на Северном полушарии в этом месяце стала рекордной. В Крыму и на Северном это был самый жаркий июнь в истории метеорологических наблюдений.

Июль в Сочи оказался неустойчивым, но температура держалась в пределах климатических норм. А вот количество выпавших осадков существенно превысило норму, особенно в горной зоне – до 177% от прогнозируемых значений июля.