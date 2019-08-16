Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда.

Уголовное дело возбуждено лично руководителем следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

- По версии следствия, этой весной к главе Туапсинского городского поселения пришел местный бизнесмен с просьбой дать ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Несмотря на то что чиновник знал о незаконности такой процедуры без проведения торгов, он издал соответствующее постановление и отдал землю предпринимателю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="560" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724943" frameborder="0"></iframe> Видео допроса человека, похожего на главу Туапсе Владимира Зверева.

Более того, в постановлении градоначальник сослался на несуществующее решение суда. А после этого еще и занизил предпринимателю арендную плату на землю, лишив бюджет поселения 23 миллионов рублей.

Следователи заявляют, что располагают всеми доказательствами вины Зверева, предоставленными оперативниками ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726359" frameborder="0"></iframe> Арест мэра Туапсе.

Градоначальник взят под стражу и будет находиться в СИЗО на время расследования. Следователи выясняют наличие других эпизодов в период нахождения Владимира Зверева в кресле главы.