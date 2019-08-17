Обзор матча Тамбов – Краснодар 17 августа 2019 – 0:2. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» благодаря быстрому голу Вандерсона и точному удару Уткина во втором тайме обыграл «Тамбов». Встреча в Саранске завершилась со счетом 0:2.

matchpremier Быстрый гол Вандерсона в матче Тамбов - Краснодар

Обзор матча Тамбов - Краснодар

«Краснодар» после триумфа в игре с «Порту» прибыл в Саранск к новичку премьер-лиги – «Тамбову». Все мысли «быков» были о предстоящей битве с «Олимпиакосом» за выход в группу Лиги Чемпионов. Тренеры южан несколько изменили состав, дав отдохнуть и восстановиться нескольким футболистам. Мартынович и Кабелла не приехали с командой, Намли отбывал дисквалификацию, а Сафонов остался на скамейке запасных. С первых минут вышли в атаку Сулейманов и Игнатьев. «Тамбов» же остался без Кулика и Чуперки и сыграл в три защитника.

Начало матча сложилось как нельзя удачно для «Краснодара». После первого углового у своих ворот «быки» организовали быструю контратаку и смогли открыть счет уже на второй минуте. Голевую передачу отдал Сулейманов, а вперед убежал Вандерсон. В атаке его поддерживал Вильена, но бразилец решил сам разобраться с голкипером и реализовал момент.

Быстрый гол Вандерсона определил ход первого тайма. Команды примерно поровну владели мячом, «Краснодар» действовал в энергосберегающем режиме, а «Тамбов» пытался найти ключи от ворот Крицюка силами активного Чернышова и его партнеров. Правда, работы у голкипера гостей было немного.

«Краснодар» отметился несколькими дальними ударами и хорошей атакой с участием Олссона, но развить успех «быки» не смогли, предпочитая держать мяч и играть по счету. К концу тайма владение достигло значений 40 на 60 в пользу фаворита.

В перерыве получившего рассечение головы Петрова заменил Стоцкий, а у хозяев Аппаев вышел вместо Мамтова.

Второй тайм начался с судейской ошибки. Стоцкий подавал с фланга во вратарскую, где были Игнатьев и Вандесон, но мяч попал в руку выпрыгнувшего Гогуа и ушел на угловой. «Краснодар» не без оснований требовал пенальти, однако Николай Волошин, посмотрев на ассистента, не стал назначать 11-метровый.

Через несколько минут Таказов уже подавал в штрафную гостей, Костюков здорово бил в правый угол и лишь немного мяч разминулся со створом ворот. После этого «Краснодар» нарастил давление, Камболов и Сулейманов дальними ударами заставили Шелия поволноваться.

«Тамбов» ответил выходом на поле Бенито, который сразу же врывался на скорости в штрафную «Краснодара», но дело закончилось только угловым. В середине второго тайма на поле появился Маркус Берг, отмечавший свое 33-летие в этот день.

А результативной оказалась следующая замена. Даниил Уткин вышел на поле вместо Игнатьева и уже через минуту отличился. Берг отдал передачу свежему полузащитнику, тот немного улучшил позицию и точно пробил в угол ворот Шелия.

matchpremier Даниил Уткин отличился через минуту после выхода на замену

Преимущество в два мяча стало уж совсем комфортным для «Краснодара», который уверенно довел дело до победы и положил в копилку три очка, потратив на это ровно столько сил, сколько для этого было нужно. Впереди – важнейшая битва с «Олимпиакосом».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Тамбов – Краснодар 0:2 (0:1). Голы: Вандерсон,2, Уткин, 78.

Статистика игроков

Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов (Бенито, 62), Мамтов (Аппаев, 46), Костюков (Хосонов, 75).

Краснодар: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Олссон (Берг, 66), де Вилена, Вандерсон, Игнатьев (Уткин, 77), Сулейманов.

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

Предупреждения: Карасев, 16, Тетрашвили, 77, Бенито, 81, Хосонов, 82 - Рамирес, 11.

17 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».