Умер певец Аскер Махмудов

На 73-ем году жизни не стало народного артиста Северной Осетии заслуженного артиста Северо Осетинской Автономной ССР Аскера Махмудова. Он умер вчера, 17 августа, в Сочи, где жил последние годы.

Информацию о смерти артиста, современника Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Владимира Высоцкого, уже подтвердили в минкульте республики.

Одна из самых известных песен Аскера Махмудова - «город мой Орджоникидзе». Но больше всего почитателям его таланта запомнились песни на осетинском языке - такие как «Мадина».

Умер Аскер Махмудов.

Зрители знают его и по ролям в кино. Это были музыкальные картины «Алан», «Золотая свадьба», а также «Когда поют в Орджоникидзе».

СПРАВКА "КП"

Аскер Махмудов родился в Узбекистане. В Северную Осетию приехал в молодом возрасте, и республика стала для него родной. Последние годы жил в Сочи. У Аскера Махмудова богатая творческая биография. Принимал участие в популярных в советские времена передачах «Шире круг», «Утренняя почта», «С песней по жизни». Аскер Махмудов пел на многих языках мира.