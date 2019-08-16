На Кубани зампредседателя районной Единой России подозревают в краже кошелька у главы поселения

Прошлые выходные в кубанском городе Тихорецке запомнятся местным жителям надолго. Здесь прошли народные гулянья в честь Дня района: выставки, ярмарки, песни и пляски. Город посетили знаковые гости из города-побратима Кобрина Беларуси. Чиновники целой делегацией разъезжали по населенным пунктам района и показывали приезжим местные достопримечательности. Все прошло на высшем уровне, гости остались довольны. Но вот только во время этих поездок произошел казус - у главы Алексеевского сельского поселения пропал кошелек с деньгами. По подозрение попал партийный функционер.

Праздничное преступление

Сюжет этой истории достоин книги Дарьи Донцовой. Главы городских и поселенческих администраций, члены партии Единая Россия, руководители предприятий отмечали День города и района на базе отдыха, которая находится в Алексеевском сельском поселении, неподалеку от районного центра. Накрытые столы, угощения, - все как положено для праздника. Трапезничать долго никто не собирался, в основном все небольшими группами общались на свежем воздухе возле речки. К концу мероприятия хозяин поселения, Николай Михайлов, принимающий гостей, собрался уезжать. Но, вернувшись в беседку за вещами, не обнаружил кошелька. В портмоне находилось 150 тысяч рублей, их глава местной администрации взял на непредвиденный случай, если руководству и гостям понадобятся дополнительные угощения. Вызвали полицию и стали разбираться. Первые подозрения упали на сотрудников базы отдыха. Но руководство комплекса не хотело запятнанной репутации и вспомнило, что в помещении стоят камеры видеонаблюдения. Просмотрев все записи, удалось выяснить, кто причастен к краже. На кадрах видно, как чужой кошелек забирает человек, похожий на заместителя секретаря местного отделения партии Единая Россия Юрия Сидорова, который также праздновал День района. Именно сейчас он – подозреваемый.

- Я когда писал заявление, просил найти и наказать виновного. Никого лично не подозреваю. И не хочу даже думать о том, что это сделал кто-то из слуг народа, - прокомментировал "КП" - Кубань" обворованный глава Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Николай Михайлов.

Местные жители, которые неоднократно общались с Юрием Сидоровым, неоднозначно реагируют на случившееся.

- Не мог он пойти на это. Хороший, порядочный, профессионал своего дела, - комментируют коллеги. – Может, человек просто на него очень похож?

В любом случае, кто причастен к краже кошелька, сейчас выясняет полиция.

- По заявлению гражданина проводится проверка, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

КОММЕНТАРИИ ПАРТИИ

- Сейчас ведется разбирательство. Доказательств вины и причастности Сидорова к краже пока нет. Если вину все же докажут, то мы, конечно, примем меры, в частности, приостановим членство в партии, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского регионального отделения партии Единая Россия.