2019-08-16T16:16:09+03:00
Спорт

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» на выход в группу Лиги Чемпионов

Специалисты верят в «быков», но легким путь точно не будет
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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После триумфальной победы над «Порту» футбольный клуб «Краснодар» оказался всего в шаге от группового этапа Лиги Чемпионов. Впереди раунд плей-офф, в котором противостоять горожанам будет греческий «Олимпиакос». Любая из команд в случае успеха попадет в третью корзину при жеребьевке группового турнира. Сильнейший определится по итогам двух матчей – 21 августа в Пирее и 27 августа в Краснодаре.

Болельщики, конечно, всегда верят в свои команды, а букмекеры на бумаге прикидывают шансы соперников на успех. И фаворитом борьбе за группу единогласно называют «Краснодар» - уж очень впечатлила специалистов игра в Португалии, которую не показали на отечественном ТВ.

Коэффициент на проход «Краснодара» в группу Лиги Чемпионов – 1,7, а успех «Олимпиакоса» - 2,15. Тем не менее, греки фавориты первого матча, который пройдет на их поле – коэффициент на победу «красно-белых» 2,4, на ничью – 3,25, викторию «Краснодара» оценивают коэффициентом 3,05.

«Олимпиакос» уже прошел на пути к раунду плей-офф «Викторию Плзень» и «Истанбул», ни разу не пропустив в четырех матчах. Считать, что российскому клубу будет легко - заблуждение, к тому же теплого приема в Греции ждать не приходится, ведь местные фанаты просто безумны.

Интересно, что некоторые букмекерские конторы даже прикинули шансы «Краснодара», который впервые в истории играет в Лиге Чемпионов, на победу в турнире. Если раньше коэффициент составлял 251, то сейчас – 201. Несмотря на то, что вера в «быков» растет, вероятность их чемпионства крайне мала – менее половины процента.

Фаворит предстоящего розыгрыша Лиги Чемпионов – английский «Манчестер Сити», шанс на их победу оценивают коэффициентом 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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