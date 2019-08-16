2019-08-16T16:57:26+03:00
Спорт

Тамбов - Краснодар 17 августа 2019: прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прогноз на матч 6 тура Российской премьер-лиги Тамбов - Краснодар. Игра пройдет 17 августа на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз матча Тамбов - Краснодар Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Прогноз матча Тамбов - Краснодар Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
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В субботу 17 августа в Саранске состоится матч шестого тура РПЛ «Тамбов» - «Краснодар». Эту игру перенесли с воскресенья после триумфа «быков» в матче Лиги Чемпионов с «Порту». Впереди у южан последний рубеж перед групповым этапом – греческий «Олимпиакос», а по пути остановка в Мордовии.

Вероятно, все мысли краснодарцев сейчас о Лиге Чемпионов, да и соперник в чемпионате попался что называется «удобный» - новичок премьер-лиги. Наверняка тренеры «Краснодара» проведут ротацию состава, рассчитывая не потерять в результате. Правда, в случае осечки, именно этих очков может не хватить фавориту в борьбе за самые высокие места в РПЛ.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

После 5 туров на счету «Краснодара» 10 очков, и с этим результатом «быки» занимают четвертую позицию в РПЛ. У «Тамбова» пока только четыре очка (победа над «Спартаком» и ничья с «Оренбургом») и 12-я строчка.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Главная команда «Краснодара» и «Тамбов» никогда раньше не встречались. Зато «Краснодар-2» хорошо знает этого соперника. В прошлом сезоне вторая команда «быков» дважды обыграла будущего победителя ФНЛ.

СОСТАВЫ

У «Краснодара» точно не сыграют Классон и Газинский из-за травм, а Намли отбывает дисквалификацию за удаление в матче против «Рубина». У «Тамбова» так же дисквалифицирован Валерий Чуперка. Из-за травм под вопросом выход на поле Владислава Кулика, Хызыра Аппаева и Антона Килина.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТАМБОВ – КРАСНОДАР

Букмекеры называют «Краснодар» однозначным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу южан – 1,7, на ничью – 3,75, а на победу «Тамбова» - 5,25. «Быки» явно воодушевлены победой над «Порту» и думают больше о Лиге Чемпионов. К тому же плотный график игр – повод для ротации состава. Хотя и класс игроков «Тамбова» несколько ниже, команда Александра Григоряна может организовать эффективную контригру против «Краснодара».

Прогноз на матч 6 тура РПЛ Тамбов - Краснодар 17 августа 2019 – 1:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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