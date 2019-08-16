2019-08-16T18:39:59+03:00
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«Три дня сидел на столбе»: застрявшего на десятиметровой высоте енота снимал весь завод

Сотрудники цементного завода Новороссийска сначала сами пытались спасти зверька, а когда не получилось, вызвали специалистов [фото, видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Чтобы снять енота с высоты, потребовалась помощь спасателей. Фото: Алексей ОдеровЧтобы снять енота с высоты, потребовалась помощь спасателей. Фото: Алексей Одеров
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- У нас тут енота спасать надо! – позвонил в муниципальную службу спасения Новороссийска работник цементного завода в поселке Верхнебаканском. – Уже три дня сидит, сам слезть не может.

Зверек сидел под самой крышей. Фото: Алексей Одеров

Зверек сидел под самой крышей. Фото: Алексей Одеров

Енот случайно забежал в один из ангаров завода. Там его увидели собаки и стали гонять. От страха зверек забрался на металлический столб, высотой 10 метров и не смог спуститься обратно.

Енот залез на самый верх не мог слезть. Фото: Алексей Одеров

Енот залез на самый верх не мог слезть. Фото: Алексей Одеров

- Его сначала пытались снять сотрудники цемзавода, но не получилось. Потом они махнули рукой и решили, что сам слезет, но животное так и сидело на верху. И когда поняли, что ему нужна помощь, вызвали спасателей, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Енота сняли с помощью специальной техники. Фото: Алексей Одеров

Енота сняли с помощью специальной техники. Фото: Алексей Одеров

Спасатели приехали на специальной автовышке, они подняли «рукав» наверх и сняли енота. Зверек сначала царапался и не давался в руки спасателю. Но потом сдался и его спустили с металлического столба, а потом отвезли подальше от завода и выпустили в лесополосе.

Енота сняли с помощью специальной техники. Фото: Алексей Одеров

Енота сняли с помощью специальной техники. Фото: Алексей Одеров

Правда, сначала накормили – три дня ведь сидел голодный.

Спасатели выпускают в лес енота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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