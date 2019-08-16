«Я миллионов раз выпивал!»: Появилось видео с авиадебоширом, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре

Сотрудники МВД показали авиадебошира, по вине которого пришлось посадить самолет в аэропорту Краснодара. Изначально лайнер следовал из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Но до точки назначения так и не долетел.

По данным сервиса, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, было видно, что самолет начал нарезать круги в районе Краснодара, потом сделал еще одну небольшую петлю и пошел на снижение.

Информация по данным flightradar24

Оказалось, что такое решение принял командир корабля, когда понял, что утихомирить одного из пассажиров не удастся.

По словам диспетчера авиационной безопасности, 32-летний мужчина изрядно выпил и начал агрессивно себя вести. Он ругался и даже пытался разбить головой иллюминатор. Известно, что молодой человек живет в Кировске Ленобласти. После посадки самолета его задержали и доставили в отдел полиции. Там он был более словоохотлив.

- Поправь тогда мне волосы, сделай меня красивым. Можно я только одну штучку скажу в свое оправдание и больше ничего? Это рок-н-ролл, детка, это рок-н-ролл, - говорил дебошир.

Мужчина не понимал, где находится и утверждал, что он «нормальный здоровый пацан».

- Я тысячу миллионов раз выпивал. Но неужели самолет посадили из-за меня? - дебошир искренне не понимал, что происходит. - Я извиняюсь... Может, я сильно напился. Что я сделал плохого? Я сделал что-то ужасное? Я непонятно где, куда-то меня высадили. Я просто летел домой, меня ждет жена, я немного выпил. Мне кажется, это преувеличено, но возможно, что я напился и устроил какую-то ерунду.

- В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему пять суток ареста, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

А теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.