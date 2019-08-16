2019-08-16T20:12:12+03:00
Происшествия

«Я миллионов раз выпивал!»: Появилось видео с авиадебоширом, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Задержанный дебошир Фото: МВД России.Задержанный дебошир Фото: МВД России.
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД показали авиадебошира, по вине которого пришлось посадить самолет в аэропорту Краснодара. Изначально лайнер следовал из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Но до точки назначения так и не долетел.

По данным сервиса, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, было видно, что самолет начал нарезать круги в районе Краснодара, потом сделал еще одну небольшую петлю и пошел на снижение.

Информация по данным flightradar24

Информация по данным flightradar24

Оказалось, что такое решение принял командир корабля, когда понял, что утихомирить одного из пассажиров не удастся.

По словам диспетчера авиационной безопасности, 32-летний мужчина изрядно выпил и начал агрессивно себя вести. Он ругался и даже пытался разбить головой иллюминатор. Известно, что молодой человек живет в Кировске Ленобласти. После посадки самолета его задержали и доставили в отдел полиции. Там он был более словоохотлив.

- Поправь тогда мне волосы, сделай меня красивым. Можно я только одну штучку скажу в свое оправдание и больше ничего? Это рок-н-ролл, детка, это рок-н-ролл, - говорил дебошир.

Мужчина не понимал, где находится и утверждал, что он «нормальный здоровый пацан».

- Я тысячу миллионов раз выпивал. Но неужели самолет посадили из-за меня? - дебошир искренне не понимал, что происходит. - Я извиняюсь... Может, я сильно напился. Что я сделал плохого? Я сделал что-то ужасное? Я непонятно где, куда-то меня высадили. Я просто летел домой, меня ждет жена, я немного выпил. Мне кажется, это преувеличено, но возможно, что я напился и устроил какую-то ерунду.

- В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему пять суток ареста, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

А теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне
В Краснодарском крае официально работают четыре коллекторских организации
Владимир Путин прилетел в Анапу
Краснодар готовится к удару стихии
Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок
Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал
В Сочи на женщину упало дерево
На Кубани отметят День Государственного флага
Перочинные ножи и пистолеты: На Кубани приставы забрали в зданиях суда 2280 запрещенных предметов
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
В Сочи прошли показы Всемирного фестиваля уличного кино
Суд лишил водительских прав 10 жителей Кубани
В Сочи собака покусала 4-летнюю девочку
В Краснодаре отключат сразу 30 светофоров на оживленном перекрестке
В Краснодаре перекроют движение в центре города
В Анапе застройщик украл у дольщиков 90 млн рублей
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
19-летний парень украл модель «Лего» за 150 тысяч рублей в Сочи
На Кубани собутыльник украл у нового знакомого золотую цепочку и кольцо с бриллиантом
На Сочи надвигаются ливни с грозами
Кубань присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2019»
В Северском районе директор школы фиктивно устроил сына сторожем
Матч «Краснодар-2» - «Томь» начнется с минуты оваций в честь экипажа, посадившего борт в кукурузном поле
На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюк
В Сочи достроят АК «Горизонт»
В Каневском районе осудят парня, по вине которого в ДТП погибли 4 человека
В Краснодаре вор украл часы за полмиллиона рублей