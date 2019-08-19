2019-08-19T17:52:37+03:00
Происшествия

На Кубани на вора в законе завели уголовное дело за то, что он вор в законе

Дато Краснодарский известен тем, что контролирует столицу региона
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дато КраснодарскийДато Краснодарский
Изменить размер текста:

35-летний Давид Джангидзе, который больше известен на Кубани как Дато Краснодарский, снова в поле зрения правоохранительных органов.

На вора в законе завели уголовное дело за то, что он… вор в законе! Новую статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Уголовный кодекс России ввели в апреле этого года.

- Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ в действиях Давида Джангидзе, и представленные сотрудниками ГУ России по Краснодарскому краю результаты оперативно-розыскной деятельности, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - У силовиков достаточных данных, указывающих на то, что Дато Краснодарский занимает высшее положение в преступной иерархии.

Например, 35-летний Давид Джангидзе не только имеет криминальное прозвище - «Дато Краснодарский», он еще осужден по нескольким статьям. По пунктам «а», «д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

- Кроме того, он имеет уголовной статус так называемого «Вора в законе», обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, умеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, - говорит наш источник. – Так же он пользуется авторитетом у лиц, придерживающихся криминальной идеологии и обладает организационно-распорядительными функциями, сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности и сферу влияния на территории Краснодарского края. На Кубани он занимает высшее положение в преступной иерархии.

Видео ареста вора в законе.

Давид Джангидзе в криминальной среде известен как смотрящий Краснодара. Его короновали в Риме в июне 2013 года. А в 2014 году задержали за вымогательство на территории Адыгеи. Но после этого ему удалось выйти сухим их воды. И в следующий раз Дато Краснодарского задержали в 2018 году за наркотики.

При досмотре у него в кармане куртки полицейские нашли сверток с подозрительным веществом. Когда сделали экспертизу, выяснилось, что это и есть наркотики, причем в особо крупном размере. Сначала Советский райсуд Краснодара приговорил Джангидзе к трем годам исправительной колонии общего режима. Но его адвокат подал жалобу в краевой суд и приговор вору в законе смягчили - дали год и девять месяцев. Учли то, что у него на иждивении находятся пожилые родители и сожительница с 4 несовершеннолетними детьми. А так как Дато Краснодарский уже отсидел приличный срок в СИЗО, пока шло следствие и суд, его выпустили на свободу. Но теперь, судя по всему, смотрящему Краснодара снова придется сесть за решетку. Ведь за то, что он вор в законе, в уголовном кодексе страны предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Все кубанские ярмарки выходного дня оформят в едином стиле
Краснодарская трамвайная сеть увеличится вдвое
Семья из Волгограда заблудилась в кубанских лесах
Появилось видео ареста вора в законе Дато Краснодарского
Житель станицы Ильской поджог себя
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
В Краснодаре продолжается замена водопровода на улице Красной
Жители Кубани вернули более 150 млн рублей долгов
Начальником сочинской полиции стал Александр Папанов
Гражданин Китая потерял в сочинском отеле дорогие часы
Следком: вора в законе Дато Краснодарского заключили под стражу
По Краснодару снова проводят романтические прогулки
Краснодарец нашел банковскую карту и потратил с нее 90 тысяч на отдых на Черноморском побережье
В Краснодаре 20 августа откроют еще одну выделенную полосу
В Сочи пройдет выставка «Личная реальность»
Более 400 жителей Тимашевского района прошли обследование у краевых онкологов
Держи вора: в Краснодаре задержан мужчина, укравший у генерала МВД коллекцию брендовых часов
В Новороссийске мужчина хотел вынести из магазина бутылку алкоголя
На Кубани судебные приставы арестовали 15 тракторов
Следователи Белореченского района навестили девочку, которую мать оставила в кафе
В Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы
Вице-губернатор Кубани стал чемпионом России по рыболовному спорту
В Геленджике на Дне города выступит группа «Фабрика»
В Краснодаре отремонтировали улицу Геологическую
В Сочи отдыхающий из Воронежа стулом избил свою сожительницу на глазах у дочери
В Анапе 35-летний мужчина похитил у нового знакомого чемодан с деньгами
В Сочи в районе водопада «Пасть Дракона» женщина упала и травмировала руку
«Миссис Россия-2019» отказалась ехать на мировой этап конкурса красоты