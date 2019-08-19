На Кубани на вора в законе завели уголовное дело за то, что он вор в законе

35-летний Давид Джангидзе, который больше известен на Кубани как Дато Краснодарский, снова в поле зрения правоохранительных органов.

На вора в законе завели уголовное дело за то, что он… вор в законе! Новую статью 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в Уголовный кодекс России ввели в апреле этого года.

- Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ в действиях Давида Джангидзе, и представленные сотрудниками ГУ России по Краснодарскому краю результаты оперативно-розыскной деятельности, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - У силовиков достаточных данных, указывающих на то, что Дато Краснодарский занимает высшее положение в преступной иерархии.

Например, 35-летний Давид Джангидзе не только имеет криминальное прозвище - «Дато Краснодарский», он еще осужден по нескольким статьям. По пунктам «а», «д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

- Кроме того, он имеет уголовной статус так называемого «Вора в законе», обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, умеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, - говорит наш источник. – Так же он пользуется авторитетом у лиц, придерживающихся криминальной идеологии и обладает организационно-распорядительными функциями, сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности и сферу влияния на территории Краснодарского края. На Кубани он занимает высшее положение в преступной иерархии.

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Давид Джангидзе в криминальной среде известен как смотрящий Краснодара. Его короновали в Риме в июне 2013 года. А в 2014 году задержали за вымогательство на территории Адыгеи. Но после этого ему удалось выйти сухим их воды. И в следующий раз Дато Краснодарского задержали в 2018 году за наркотики.

При досмотре у него в кармане куртки полицейские нашли сверток с подозрительным веществом. Когда сделали экспертизу, выяснилось, что это и есть наркотики, причем в особо крупном размере. Сначала Советский райсуд Краснодара приговорил Джангидзе к трем годам исправительной колонии общего режима. Но его адвокат подал жалобу в краевой суд и приговор вору в законе смягчили - дали год и девять месяцев. Учли то, что у него на иждивении находятся пожилые родители и сожительница с 4 несовершеннолетними детьми. А так как Дато Краснодарский уже отсидел приличный срок в СИЗО, пока шло следствие и суд, его выпустили на свободу. Но теперь, судя по всему, смотрящему Краснодара снова придется сесть за решетку. Ведь за то, что он вор в законе, в уголовном кодексе страны предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.