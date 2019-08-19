35-летний краснодарец пытался украсть девочку с детской площадки

Инцидент случился на одной из детских площадок в поселке Российском. Там вместе с другими ребятами играла девочка. Именно на нее обратил внимание проходивший мимо мужчина. Он позвал ее к себе, а затем, предлагая конфеты, пытался увести ребенка подальше от окон квартир.

К счастью, на незнакомца вовремя обратили внимание жильцы домов, которые стояли неподалеку. Они схватили мужчину, когда он уже вел ребенка за руку, и прижали к стенке.

- Мы начали его спрашивать, что он хотел сделать, зачем ему девочка, куда он пытался ее увести. Но он ничего толком не ответил, пробубнил что-то себе под нос, - рассказывает очевидец ситуации. - Мы осмотрели ребенка, спросили, все ли с ней в порядке. Она сказала, что да.

Но отпускать странного мужчину местные жители не собирались. Они вызвали полицию и держали незнакомца, пока во двор не приехали правоохранители.

- Нам поступило сообщение о том, что на улице Почтовое отделение бродит подозрительный мужчина. На место выехали сотрудники полиции, - сообщают «КП» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Как выяснилось, приставал к девочке 35-летний краснодарец. За нарушение порядка его задержали и отвезли в отдел полиции. Но даже правоохранителям о своих намерениях он рассказать не смог.

- Вообще он психически не совсем здоров. После армии «крыша» поехала, его все стороной стараются обходить, странный он какой-то, - призналась «КП» - Кубань» жительница поселка Краснодарский Ольга Грачева.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», нарушителя оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, а после отпустили. Правда, материалы передали в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.