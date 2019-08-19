Тревел-блогера из Краснодара, попавшую в ДТП на Бали, доставят в Москву

Состояние тревел-блогера из Краснодара Олеси Сацункевич по-прежнему остается критическим, но, к счастью для родных, уже стабильным. Напомним, девушка попала в ДТП на Бали 11 августа, катаясь на мотоцикле. Ее доставили в больницу с сильным ушибом головы. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому.

Друзья девушки тогда внесли предоплату, и пострадавшую начали готовить на операцию. Но, к сожалению, при первой попытке, врачи решили отложить вмешательство, из-за критически нестабильного состояния пациентки.

На Бали нет возможности для дальнейшего лечения. Фото: instagram.com/ole_up

- На Бали прилетел врач из России со всем оборудованием. Сделали компьютерную томографию, провели консилиум, - сообщают родные Олеси. - К сожалению, на Бали нет возможности для дальнейшего лечения. В итоге было принято решение о транспортировке в Москву. Все разрешения о перевозке получены.

Планируется, что перевозка состоится в начале недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725677" frameborder="0"></iframe> Блогер из Краснодара попала в аварию.Видео:instagram.com/ole_up

НУЖНА ПОМОЩЬ!

По словам родственников, они уже потратили больше миллиона рублей на лечение, однако впереди предстоят дополнительные расходы.

- Необходимо заплатить оставшуюся часть суммы клинике на Бали - нам выставят счет по факту транспортировки. Также нужно оплатить услуги врача, который прилетел для консультации Олеси, работу медиков во время эвакуации, после прилета, - сообщает семья блогера. - Потому мы возобновили сбор денег для Олеси и просим поддержку.

РЕКВИЗИТЫ

Сбербанк

4279 3000 1217 7499 Сацункевич Рашида Халмуратовна

Средства можно перевести по номеру телефону 8-961-853-71-64.

Альфа банк

4584 1125 1373 3864 Сацункевич Александра Геннадьевна

Средства можно перевести по номеру телефону 8-918-480-05-44.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Тревел-блогер из Краснодара Олеся Сацункевич попала в ДТП на Бали и впала в кому

Известная краснодарская блогер Олеся Сацункевич попала в аварию на мотоцикле на острове Бали. Это произошло в воскресенье, 11 августа. Около 04:00 ее доставили в больницу с сильным ушибом головы, но она приходила в сознание. Вскоре ее состояние начало ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому (читайте далее)