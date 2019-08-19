2019-08-19T14:56:15+03:00
Общество

Дело врачей: Семеро медиков в суде требуют расследовать в другом регионе смерть своей пациентки

Адвокаты не уверены, что прошедшее разбирательство было объективным
Евгения ОСТРАЯ
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Следующее заседание намечено на ближайшие дниСледующее заседание намечено на ближайшие дни
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В Краснодаре продолжается резонансный процесс по делу семерых медиков, два из которых имеют ученую степень. Никто из подсудимых, а это три хирурга - Сергей Ченский, Радмила Пашаева, доктор медицинских наук Игорь Аксенов, травматолог Вячеслав Атапин, завотделением травматологии, кандидат медицинских наук Владимир Абдуев, медсестра Ирина Пантюхина и заместитель главврача краснодарской железнодорожной больницы Нина Позднякова, свою вину не признал.

- Более того, мы подали ходатайство о том, чтобы дело вернули на доследование, - поделился с «КП» - Кубань» один из подсудимых Владимир Абдуев. - А экспертизу главного вещественного доказательства - прямой кишки - сделали в другом регионе. Мы сомневаемся и в результатах той, что уже сделана здесь.

Следующее заседание суда намечено на 23 августа, где будет решено, продолжится ли процесс или уголовное дело по факту смерти 81-летней Анастасии Ивановны Снежко будет отправлено на доследование.

Напомним, за смерть пациентки, по мнению гособвинения, должны ответить сразу семеро медиков - то есть вся больничная «вертикаль». Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в». ч.2 ст. 238 УК РФ).

Пациентки железнодорожной больницы не стало летом 2016 года, а возбудили уголовное дело лишь в конце прошлого года после поездки ее дочери к главе следкома РФ Бастрыкину.

Главным аргументом следствия стало невнимательное, даже равнодушное, отношение медиков к пожилой женщине. Взявшись лечить сложный перелом шейки бедра, у бабушки обнаружили сопутствующие проблемы со здоровьем. Но, по версии следствия, их никто не пытался диагностировать.

Между тем, из истории болезни известно, что бабе Насте сделали не менее 32-х (!) платных (!!) исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических.

23 июля 2016 года баба Настя умерла. Судебно-медицинская экспертиза установила, что, борясь с непроходимостью кишечника старушки, кто-то из медиков повредил ей прямую кишку. А многочисленные специалисты — проктологи, хирурги и даже гинекологи — не заметили этой в буквальном смысле дыры.

Последние несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, а 22 июля дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике. Правда, самый точный диагноз, увы, бабе Насте поставили лишь после вскрытия.

Кстати, фигурантами уголовного дела могли оказаться еще два хирурга и гинеколог, сделавший бабушке операцию по удалению органов малого таза перед самой смертью. И более того, мест на скамье подсудимых могло бы и вовсе не хватить, если бы к ответственности за смерть бабушки решили привлечь еще трех реаниматологов, врача КТ- и УЗИ-диагностики, терапевта, невропатолога. Найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

Однако в профессиональном медицинском сообществе уверены, что это уголовное дело станет прецедентом, чтобы дела врачей поставить на поток. И требуют более тщательного установления причин смерти 81-летней пациентки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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