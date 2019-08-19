Волочкова, Беркова и Немцов: кто хотел стать мэром Сочи

В Сочи продолжается прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города. На сегодняшний день кандидатов двое – мужчина и женщина, их имена пока не раскрываются. Прием документов продлится до 29 августа, а мэра выберут депутаты городского собрания тайным голосованием 10 сентября.

Анатолий Пахомов возглавляет курорт с 2009 годаФото: Анатолий ЖДАНОВ

До сих пор неизвестно, примет ли участие в конкурсе действующий глава Сочи Анатолий Пахомов, который руководит курортом с 2009 года. Кстати, те выборы запомнились большим количеством претендентов на мост мэра будущей олимпийской столицы. Среди них было немало знаменитостей.

О намерении стать мэром Сочи 10 лет назад заявила порноактриса и участница «Дома-2» Елена Беркова. В ее штабе говорили о готовой программе благоустройства курорта, а также планировали уделить внимание семейным проектам. Продюсеры Берковой не стеснялись сравнивать ее с Ангелой Меркель или даже Маргарет Тэтчер, но судьба сложилась иначе. В бюллетени ее фамилия так и не попала из-за того, что ее доверенное лицо исчезло с предвыборным залогом в 10 тысяч долларов.

Елена Беркова часто бывает в Сочи, но мечты о кресле мэра оставилаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одним претендентом на пост мэра Сочи была балерина Анастасия Волочкова. Она собиралась переехать на курорт с дочерью и построить здесь «лучший театр в мире». Но в регистрации в качестве кандидата ей было отказано из-за того, что в банковском чеке о взносе избирательного залога танцовщица не указала день своего рождения. Это решение Волочкова пыталась оспорить в суде, который признал отказ законным.

Анастасии Волочковой отказали в регистрацииФото: из личного архива

Самым серьезным конкурентом Анатолия Пахомова в 2009 году был Борис Немцов, который родился в Сочи. Он открыто критиковал власти и выступал с идей децентрализации Олимпийских игр, но выборы проиграл, набрав 13,6% голосов. Политик заявлял о фальсификациях и попытался оспорить итоги голосования, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Борис Немцов хотел возглавить родной городФото: Аца КОШТЭ

Анатолий Пахомов, до этого возглавлявший Анапу, те выборы выиграл с впечатляющим результатом – почти 77%.

После Олимпиады осенью 2014-го года в Сочи снова выбирали мэра. Кампания прошла довольно спокойно и без сенсационных кандидатов. Анатолий Пахомов набрал более 75%, вторым оказался коммунист Игорь Васильев, а третье место занял Алексей Бочкарев из ЛДПР.

Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Нового главу будут выбирать уже депутаты городского собрания.