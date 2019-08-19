2019-08-19T17:49:10+03:00
Происшествия

Чудом вырвалась и сбежала: в Сочи поймали мужчину, который хотел надругаться над школьницей

По некоторым данным, девочка приехала из Ростовской области [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мужчину напал на школьницу прямо на пляже. Фото: vk.com/chpsochiМужчину напал на школьницу прямо на пляже. Фото: vk.com/chpsochi
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В Сочи поймали мужчину, которого подозревали в нападении на школьницу. Ранее в Сети появилась ориентировка, составленная отделом полиции Лазаревского района УВД по Сочи. Как сообщалось в документе, за совершение преступления в отношении несовершеннолетней разыскивался мужчина 30-35 лет, славянской внешности. Его рост - 175-180 сантиметров.

На мужчину были составлены ориентировки. Фото: vk.com/chpsochi

На мужчину были составлены ориентировки. Фото: vk.com/chpsochi

Позже стало известно, что ориентировку помогла составить сама девочка, которой чудом удалось вырваться из лап незнакомца. По некоторым данным, в Сочи 15-летняя Карина Мамонова (имя и фамилия изменены - Авт.) приехала из Ростовской области. Во время отдыха на пляже в Голубой Даче на нее напал мужчина. Сначала он начал душить свою жертву, а затем попытался ее изнасиловать.

Но девушка оказалась не из робкого десятка и смогла дать отпор. Она активно сопротивлялась, не на шутку разозлив своего мучителя, а затем ударила его ногой в пах. Хватка незнакомца ослабла, в этот момент школьнице удалось убежать. Именно она позднее рассказала правоохранителям особые приметы злоумышленника.

Его передвижение частично записали уличные камеры видеонаблюдения.

Его передвижение частично записали уличные камеры видеонаблюдения.

- У него под ногтями грязь, кривые зубы, а еще у него на ноге перебинтован палец, - рассказала Карина в отделе полиции.

И вот стало известно, что нападавшего поймали. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на одной из улиц Сочи его узнали местные жители и тут же сообщили об этом полиции.

- Он особо не вырывался, похоже, был пьяным, глаза у него были красные, словно не спал сутки, - рассказали «КП» - Кубань» очевидцы.

Официальных комментариев о случившемся пока нет, однако есть информация, что мужчина уже арестован. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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