В Анапе самые дешевые отели на побережье Черного моря

Разгар курортного сезона. Хоть в последнее время и участились дожди, впереди бархатный сезон. Самая любимая пора тех, кто понимает толк в морском отдыхе.

Во всем мире самым популярным видом ночлега остается гостиница. Это стандартный двухместный номер в «трех звездах». Им –то и измерили дороговизну путешествий по нашей с вами необъятной.

- В целом по России номер в отеле стоит 3816 рублей, - сообщили «КП» - Кубань» аналитики портала Яндекс.Путешествий. - Дороже всего номер во Владивостоке - 5954 рубля. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Помимо Владивостока, дорогие номера в Алуште(4 885 рублей), Москве (4 863 рубля), Красноярске (4 534 рублей) и Санкт-Петербурге (4 143 рублей). Дешевле всего отели в Волгограде - всего 2574 рубля.

НА КУБАНИ ДЕШЕВО ЖИТЬ

Если оценивать юг, точнее Краснодарский край, то цены, по сравнению с представленными выше регионами, весьма демократичны.

В Краснодаре за сутки в «трех звездах» просят чуть боле 3 000 рублей. Курортные города, ясное дело, дороже. Ведь у них есть такие преимущества, как пляжи, море и все сопутствующие развлечения.

- Занятный факт, Анапа является самым дешевым курортом Краснодарского края. Сутки в гостинице с тремя звездами стоят там 3 638 рублей. Чуть дороже в Геленджике – 3 739 рублей. Ну а в Сочи цены самые высокие по региону – 3 808 рублей.

ЗИМА ВСЕ МЕНЯЕТ

Цены, которые получаются в итоге статистического анализа, показывают среднее значение. Если чуть сильнее капнуть, то данные меняются.

Летом дороже всего в Геленджике. Там за ночь в отеле просят 5 250 рублей. На втором месте Анапа – 5 102, в Сочи – 4 700.

Осень цены в этих города практически одинаковые.

- Зима, как раз-таки, и вносит свои коррективы. Анапа в самые холодные месяца стоит 2 500 в сутки. Геленджик – 3 000. Зато в Сочи, где и зимой есть чем заняться, просят аж 3 450, - делятся данными аналитики.

Если сравнивать с Крымом, которые еще совсем недавно привлекал низкими ценами, Кубань на сегодняшний день является более бюджетным регионом. В Крыме же цены о-го-го! Летом в Алуште за стуки в «трех звездах» аж 7 000 рублей.