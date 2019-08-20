На танкере в Черном море нашли тело украинского моряка, отравившегося метиловым спиртом

Инцидент произошел в нейтральных водах Черного моря близ порта Тамань. Сообщение о гибели одного из членов команды - 37-летнего украинского моряка пришло ранним утром, 20 августа.

- Предварительно, он пил метиловый спирт. Еще один его напарник 35-летний гражданин Украины тоже находится в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП" - Кубань".

Однако чуть позже при транспортировке на берег второй пострадавший от отравления моряк впал в кому.

- Один погиб на месте, другой в коме. За вторым пострадавшим был направлен спасательный буксир Дерзкий, — заявили в пресс-службе Росморречфлота.КП

Источник "КП" - Кубангь" подтвердил, что второй моряк находится в реанимации районной больницы в Тамани. Он жив.

На судно, находящееся на расстоянии 13,1 миль от берега уже выехала следственная группа Южного следственного управления на транспорте.

- Сотрудники установят все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Ведется расследование.