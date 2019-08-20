Нашествие гусениц в Сочи: в мэрии заявили, что ситуация с насекомыми под контролем

Американская бабочка, которую как огня боятся многие аграрии, атаковала Сочи. Жители курорта пожаловались на нашествие гусениц, свои слова они подкрепили видео. На кадрах видно, как личинки буквально оккупировали городские дворы, паразиты ползают по металлическим ограждениям и припаркованным машинам.

По словам экологов, гусеницы атакуют в основном центр Сочи, в других районах - насекомых меньше. К резкому увеличению числа паразитов привел зной - уже в мае на курорт стало жарко.

- И что с этой красотой делать? У нас дождь идет из этих гусениц, - возмущается жительница Сочи, снимая происходящее на камеру своего телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726982" frameborder="0"></iframe> Нашествие гусениц в Сочи Видео: vk.com/dtpsochi.

В мэрии поспешили успокоить горожан, заверив, что ситуация с насекомыми под контролем. На борьбу с вредителями выделили 13,5 миллиона рублей.

- На курорте сейчас идет второй этап обработки растений от американской белой бабочки и мраморного клопа, - сказали в администрации Сочи. - Для растений большую опасность представляют именно гусеницы, которые не повреждают ствол, но полностью объедают листовую пластину.

Также в администрации сказали, что обработки ведутся ежедневно с 04:00 до 08:00 силами подрядчиков районных администраций. Уже дважды обработано более 100 гектаров парков и скверов. Есть проблемные участки, в основном в районах плотной жилой застройки.

- Особенность поведения гусениц такова, что после обработки насекомые начинают массово осыпаться с деревьев, - добавляют в городской администрации.

НА ЗАМЕТКУ

В случае обнаружения вредителя необходимо срезать и сжигать гнезда с гусеницами. Второй действенной мерой могут быть ловчие пояса вокруг стволов деревьев из крафтовой бумаги.

Чтобы сохранить растения, их нужно своевременно обрабатывать. Высокой биологической эффективностью против гусениц обладают бактериальные препараты битоксибациллин и лепидоцид.

- Муниципальные территории – ответственность городских властей, - говорят в сочинской администрации. - Остальным же хозяйствующим субъектам необходимо производить обработку самостоятельно: земли садовых товариществ – собственникам, территории многоэтажек – управляющим компаниям.

ВАЖНО!

В случае, если управляющая компания своих обязанности не исполняет, то сочинцы могут обращаться по телефонам «горячей линии»:

Центральный район: 8 (862) 264-84-90;

Адлерский район: 8 (862) 240-07-61 и 8 (862) 240-05-70;

Хостинский район: 8 (862) 266-85-65;

Лазаревский район: 8 (862) 270-39-57;

Россельхознадзор: 8-918-689-23-76.

По указанным телефонам жители могут также сообщать о фактах появления вредителей.