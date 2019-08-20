Олимпиакос – Краснодар. Прогноз и ставки на матч Лиги Чемпионов 21 августа

Гимн Лиги Чемпионов впервые зазвучит перед матчем «Краснодара» 21 августа в греческом Пирее. «Быки», одолев «Порту», попали в раунд плей-офф, где сразятся с «Олимпиакосом».

Исторический матч начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния определится по итогам двух встреч, он пройдет в групповой этап Лиги Чемпионов, а проигравший продолжит путь в групповом этап Лиги Европы. Ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа.

Прогноз и ставки на матч Олимпиакос – Краснодар 21 августа

Букмекеры считают, что «Краснодар» с большей вероятностью пройдет в групповой этап Лиги Чемпионов, однако фаворит первого матча – «Олимпиакос». Коэффициент на победу хозяев в игре 21 августа – 2,05, на ничью – 3,2, а на победу «Краснодара» - 3,9. Эксперты считают, что в матче не будет много голов.

Прогноз «КП» - «Краснодар» не проиграет в Греции (кф. 1,8)

История встреч

Для соперников эта встреча станет первой официальной в истории между собой. 12 июля 2014 года команды сыграли на сборах в Австрии: тогда «Краснодар» победил «Олимпиакос» со счетом 2:0.

«Краснодар» однажды играл в Греции с ПАОКом в 2015-м году и увез нулевую ничью, а «Оли» в 2012 году дважды обыграл казанский «Рубин» в 1/16 финала Лиги Европы.

Форма команд

«Краснодар» уже полностью вкатился в сезон. В его составе блистают новички, из которых можно выделить Вильена и Кабелла, еще увереннее в основе выглядят воспитанники клуба – Сафонов, Игнатьев и Сулейманов. Клуб выдал свой лучший старт в чемпионате, занимая пока третью строчку после шести туров, и прошел «Порту» в Лиге Чемпионов.

«Олимпиакос» домашний чемпионат еще не начал, но успел пройти два раунда квалификации еврокубка, не пропустив ни одного мяча от «Виктории Плзень» из Чехии и турецкого «Инстанбула». С учетом двух матчей этого сезона «Олимпиакос» не проигрывает дома в Европе на протяжении восьми игр кряду, 18 раз в своей истории он играл в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Так что легкой поездка для краснодарцев точно не будет. Греки внимательно изучили российский клуб и уж точно не допустят недооценки соперника. В составе «Олимпиакоса» много мастеров – хорошо известный Вальбуэна, а также бразилец Гильерме и испанец Герреро, есть в запасе Эль-Араби.