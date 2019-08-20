В каких домах Краснодара отремонтируют крыши до конца года

В столице Кубани домов, которые уже отметили полувековой юбилей, больше 2000. И многие пора приводить в порядок. Например, менять лифты, делать ремонт в подъездах и перестилать крыши. По программе капремонта во многих многоэтажках уже меняют лифты и уже к осени должны ввести их в эксплуатацию. А теперь еще взялись и за кровлю.

- В городе до конца года отремонтируют 128 крыш, - рассказали сайту КП-Кубань в администрации Краснодара. – Например, работы на улице Ставропольской, 113 уже завершены. Многоэтажке – 56 лет, и последние 20 лет крышу вообще не ремонтировали. Здесь старую кровлю полностью разобрали и постелили новую.

В каких еще домах Краснодара отремонтируют крыши:

пр. 1-й Заречный, 5; 7; 9; 10; 11

пр. 1-й Онежский, 3; 17.

пр. 2-й Онежский, 4.

ул. 2-я Пятилетка, 4, корп. 1; 6; 6, корп. 1; 8; 8, корп. 1.

ул. Алтайская, 8, 10; 12; 14.

ул. им. Атарбекова, 23.

ул. им. Е. Бершанской, 1; 19,

ул. им. Благоева, 44

ул. им. Буденного, 344

ул. Бургасская, 4.

ул. им. Вавилова, 19.

ул. Волжская, 106; 108,

ул. Гидростроителей, 29; 33.

ул. им. Максима Горького, 129.

ул. им. Димитрова, 127.

ул. им. Дзержинского, 12; 20.

ул. им. Братьев Дроздовых, 29.

ул. им. Захарова, 37.

ул. им. Игнатова, 65.

ул. Камвольная, 14

ул. им. Кирова, 30, литера В; 47

ул. Коммунаров, 56; 84; 151; 296.

ул. Красная, 21; 93; 165, корп. 4; 158; 172; 196; 198, корп. В.

ул. им. Крупской, 109.

ул. Курчатова, 16.

ул. Лазурная, 68.

ул. Мачуги, 80, корп. 3.

ул. Мира, 50; 55.

ул. Молодежная, 12; 24.

ул. Нежинская, 6.

ул. Новороссийская, 186.

ул. Онежская, 6; 8.

ул. Передовая, 78, корп. Г.

ул. им. Пушкина, 23.

ул. Российская, 448, корп. 4.

ул. им. Седина, 177.

ул. Северная, 408.

ул. им. Селезнева, 142.

ул. Старокубанская, 97.

ул. Сормовская, 17; 21; 31; 33, 35.

ул. Ставропольская, 101; 103; 107, корп. 6; 109; 111; 113; 115; 121; 125, корп. 1; 125, корп. 2; 129; 133, корп. 1; 157; 159; 161; 169; 171; 181; 183; 189; 230; 234.

ул. им. Суворова, 57.

ул. Трамвайная, 90.

ул. Трудовой Славы, 15; 23;32; 46.

ул. Шоссе Нефтяников, 5; 25.

ул. им. Янковского, 77

пос. Березовый:

ул. Целиноградская, 14, ул. Витаминкомбината, 5; 7.

пос. Учебное Хозяйство Кубань, 1 отделение, ул. Красная, 8,

пгт. Пашковский:

ул. Карасунская, 2;4.

ул. им. Шевченко, 8.

ул. Садовая, 12; 15, корп. 3; 16.

ул. Студенческая, 7.

ул. Краевая, 8.