В каких домах Краснодара отремонтируют крыши до конца года
В столице Кубани домов, которые уже отметили полувековой юбилей, больше 2000. И многие пора приводить в порядок. Например, менять лифты, делать ремонт в подъездах и перестилать крыши. По программе капремонта во многих многоэтажках уже меняют лифты и уже к осени должны ввести их в эксплуатацию. А теперь еще взялись и за кровлю.
- В городе до конца года отремонтируют 128 крыш, - рассказали сайту КП-Кубань в администрации Краснодара. – Например, работы на улице Ставропольской, 113 уже завершены. Многоэтажке – 56 лет, и последние 20 лет крышу вообще не ремонтировали. Здесь старую кровлю полностью разобрали и постелили новую.
В каких еще домах Краснодара отремонтируют крыши:
пр. 1-й Заречный, 5; 7; 9; 10; 11
пр. 1-й Онежский, 3; 17.
пр. 2-й Онежский, 4.
ул. 2-я Пятилетка, 4, корп. 1; 6; 6, корп. 1; 8; 8, корп. 1.
ул. Алтайская, 8, 10; 12; 14.
ул. им. Атарбекова, 23.
ул. им. Е. Бершанской, 1; 19,
ул. им. Благоева, 44
ул. им. Буденного, 344
ул. Бургасская, 4.
ул. им. Вавилова, 19.
ул. Волжская, 106; 108,
ул. Гидростроителей, 29; 33.
ул. им. Максима Горького, 129.
ул. им. Димитрова, 127.
ул. им. Дзержинского, 12; 20.
ул. им. Братьев Дроздовых, 29.
ул. им. Захарова, 37.
ул. им. Игнатова, 65.
ул. Камвольная, 14
ул. им. Кирова, 30, литера В; 47
ул. Коммунаров, 56; 84; 151; 296.
ул. Красная, 21; 93; 165, корп. 4; 158; 172; 196; 198, корп. В.
ул. им. Крупской, 109.
ул. Курчатова, 16.
ул. Лазурная, 68.
ул. Мачуги, 80, корп. 3.
ул. Мира, 50; 55.
ул. Молодежная, 12; 24.
ул. Нежинская, 6.
ул. Новороссийская, 186.
ул. Онежская, 6; 8.
ул. Передовая, 78, корп. Г.
ул. им. Пушкина, 23.
ул. Российская, 448, корп. 4.
ул. им. Седина, 177.
ул. Северная, 408.
ул. им. Селезнева, 142.
ул. Старокубанская, 97.
ул. Сормовская, 17; 21; 31; 33, 35.
ул. Ставропольская, 101; 103; 107, корп. 6; 109; 111; 113; 115; 121; 125, корп. 1; 125, корп. 2; 129; 133, корп. 1; 157; 159; 161; 169; 171; 181; 183; 189; 230; 234.
ул. им. Суворова, 57.
ул. Трамвайная, 90.
ул. Трудовой Славы, 15; 23;32; 46.
ул. Шоссе Нефтяников, 5; 25.
ул. им. Янковского, 77
пос. Березовый:
ул. Целиноградская, 14, ул. Витаминкомбината, 5; 7.
пос. Учебное Хозяйство Кубань, 1 отделение, ул. Красная, 8,
пгт. Пашковский:
ул. Карасунская, 2;4.
ул. им. Шевченко, 8.
ул. Садовая, 12; 15, корп. 3; 16.
ул. Студенческая, 7.
ул. Краевая, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU