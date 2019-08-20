1 сентября на Кубани начнут учить пенсионеров компьютерной грамотности

1 сентября за парты сядут не только школьники, но и пенсионеры. На Кубани снова стартуют курсы по обучению тех, кому за 55, компьютерной грамотности.

- В прошлом сезоне мы обучили 246 человек, в этот раз ждем больше учеников, - рассказала «КП»-Кубань» председатель краевой общественной организации «Союз пенсионеров России» Вера Авдеева. – Заниматься пенсионеры будут несколько раз в неделю, а всего курс рассчитан на 24 часа. Но это не значит, что за день-два освоят компьютер. Занятия построены так, чтобы пенсионеры проводили за партами не более 4 академических часов в день. Но в этом году мы решили еще брать на обучение и людей предпенсионного возраста – тех, кому 52-53 года. Пенсионерам, которые приходят на уроки, знания компьютера нужны для разных целей – кому по работе надо подтянуть их, кто просто хочет оплачивать счета ЖКХ и зарегистрироваться на Госуслугах, а кто – сидеть в соцсетях.

Все уроки для тех, кому за 55 - бесплатные. Сейчас набирают группы из желающих стучать по клавиатуре.

БУДЬ В КУРСЕ

Где в крае пройти обучение

Анапа, «Анапский сельскохозяйственный техникум», ул. Черноморская, 11.

Телефон: 8 (989) 196-91-41, Надежда Антоновна Сорокина. График занятий появится с 1 сентября.

Армавир, «Армавирский юридический техникум), ул. Урицкого, 106-А.

Телефон: 8 (86137) 7-39-37, Инна Александровна Макуха. График занятий появится с 1 сентября.

Краснодар, «Кубанский институт профессионального образования», ул. Садовая, 218.

Телефон: 8 (918) 481-41-78, Вера Яковлевна Авдеева. График занятий появится с 1 сентября.

Туапсе, ООО «Туапсекурорт», ул. Комсомольская, 3.

Телефон: 8 (86167) 2-10-63, 8 (989) 168-96-07, Наталья Геннадьевна Снитко.

График занятий рассчитывается от того, кому и когда удобно приходить.

Новороссийск, «Учебно-методический центр «информатика-Плюс», ул. ул. Черняховского, 18, пом.3.

Телефон: 8 (918) 182-37-88, Нораер Георкович Мурадян.

График занятий появится с 1 сентября.