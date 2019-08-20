«Новая волна» в Сочи 2019: расписание концертов звезд шоу-бизнеса

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи 2019 открывается 24 августа. На курорт приедут музыканты со всего мира. «Новая волна» в Сочи 2019 это не только новые голоса, но и звезды шоу-бизнеса.

В первый день программы фестиваля десятки звезд выйдут на сцену концертного зала «New Wave Hall», который находится в Олимпийском парке около стадиона «Фишт». А во второй день публику ждет творческий вечер продюсера «Новой волны» Игоря Крутого. В этом году маэстро празднует 65-летие и в Сочи позвал всех своих близких друзей - Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова, Игоря Николаева, Филиппа Киркорова и многих других знаменитостей. Программа выступлений звезд шоу-бизнеса на "Новой волне" в Сочи 2019:

24 августа, 19:00. Гала-концерт открытия фестиваля.

Выступят: София Ротaру, Филипп Киркоров, Лобода, Дима Билан, Глюкоза, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Алсу, Валерий Леонтьев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Димаш Кудайберген, Юлианна Карaулова, #2Маши, Maruv, Brio Sonores, Интaрс Бусулис, MOLLY.

Ведущие: Андрей Мaлахов и Лера Кудрявцева.

Цена билетов: от 12 300 рублей.

Игорь Крутой отметит на сочинской сцене свой юбилейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

25 августа, 19:00. Творческий вечер Игоря Крутого.

Выступят: Ирина Аллегровa, Анна Нетребко, Юсиф Айвaзов, Александр Серов, Cветлана Лобода, Димаш Кудайберген, Филипп Киркоров, Вaлерий Леонтьев, Егор Крид, Николай Басков, Кристина Орбакайте, А-Студио, Анжелика Варум, Дима Билан, Ани Лорак, Игорь Николаев, Алексей Воробьев, Валерия, Жасмин, Алсу, Сергей Лaзарев, Роберто Кель Торес, Юлианна Караулова и другие.

Ведущий: Игорь Крутой.

Цена билетов: от 9400 рублей.

26 августа, 19:00. Концерт звезд и первый конкурсный день, юбилейный вечер Анжелики Варум.

Выступят: Анжеликa Варум, Пелагея, Лолита, Александр Панайотов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Юлия Савичевa, Варвaра Визбор, А-Студио, Therr Maitz и Антон Беляев, Елка, Пиджаков Live.

Ведущие: Лолита, Лера Кудрявцева и Алексей Воробьев.

Цена билетов: от 2700 рублей.

27 августа, 19:00. Концерт звезд и второй конкурсный день.

Выступят: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Тамара Гвердцители, Вахтанг, А-Студио, Теона Контридзе.

Ведущие: Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Глюкоза и Александр Ревва.

Цена билетов: от 2700 рублей.

28 августа, 19:00. Концерт звезд и третий конкурсный день.

Выступят: Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, группа «Дискотека Авария», Елена Темникова, Слава, Димаш Кудайберген, Игорь Николаев, Therr Maitz и Антон Беляев, COSMOS girls, Александр Ревва, Николай Басков.

Ведущие: Гарик «Бульдог» Харламов, Липа, Тимур Родригез.

Цена билетов: от 4450 рублей.

Юлианна Караулова будет ведущей на "Новой волне" в Сочи 2019Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

29 августа. 19:00. Гала-концерт закрытия с участием звезд.

Выступят: Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Жасмин, Лолита, Лев Лещенко, Анжелика Варум, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Нюша, Тимур Родригез, группы «Отпетые мошенники» и PIZZA, Александр Ревва, Димаш Кудайберген, Алексей Воробьев, Feduk, Artik&Asti, Zivert, IOWA.

Ведущие: Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Александр Ревва.

Цена билетов: от 7700 рублей.