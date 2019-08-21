В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой
В краевой столице в ночь на среду, 21 августа, неизвестные открыли огонь из пистолетов на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.
Видео, на котором запечатлели этот момент, тут же распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что между несколькими мужчинами начался конфликт возле торговой палатки с шаурмой. Потом слышны выстрелы, а люди разбегаются в разные стороны.
Случайные прохожие позвонили в полицию. Но когда на место происшествия прибыл наряд ППС, участники конфликта успели скрыться.
Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123
Фото: соцсети
По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось. Также задержали еще одного участника перестрелки с раной в предплечье, но он заверял, что просто прохожий (представился Арамом). Его госпитализировали и прооперировали.
Возможно, стреляли из «Сайги» и автомата А-545. Действительно ли это так, пока неясно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все причины, обстоятельства, а также участники конфликта.
Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).
Перестрелка на Вишняках.Видео: instagram.com/avto_123
Как рассказали в ведомстве, точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.
- Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта, в том числе лиц, производивших выстрелы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Комментарий помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Анны Пушкиной.Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
В Вишняках произошла массовая перестрелка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Перестрелка на Вишняковском рынке в Краснодаре»