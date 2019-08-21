2019-08-21T13:06:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

Второго потерпевшего госпитализировали и прооперировали [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments11
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

В краевой столице в ночь на среду, 21 августа, неизвестные открыли огонь из пистолетов на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

Видео, на котором запечатлели этот момент, тут же распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что между несколькими мужчинами начался конфликт возле торговой палатки с шаурмой. Потом слышны выстрелы, а люди разбегаются в разные стороны.

Случайные прохожие позвонили в полицию. Но когда на место происшествия прибыл наряд ППС, участники конфликта успели скрыться.

Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось. Также задержали еще одного участника перестрелки с раной в предплечье, но он заверял, что просто прохожий (представился Арамом). Его госпитализировали и прооперировали.

Возможно, стреляли из «Сайги» и автомата А-545. Действительно ли это так, пока неясно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все причины, обстоятельства, а также участники конфликта.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Перестрелка на Вишняках.Видео: instagram.com/avto_123

Как рассказали в ведомстве, точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

- Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта, в том числе лиц, производивших выстрелы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Комментарий помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Анны Пушкиной.Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Вишняках произошла массовая перестрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Перестрелка на Вишняковском рынке в Краснодаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кубанские хирурги предотвратили повторный инсульт у 38-летнего мужчины
В детском центре «Орленок» проходит фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
На Кубани планируют испечь около 300 тысяч тонн хлебобулочной продукции
Евгений Первышов взял на контроль перестрелку в центре Краснодара
На Кубани ремонт дорог по нацпроекту выполнен более чем на 80 процентов
В Краснодарском крае «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей
В Сочи водитель не уступил дорогу авто скорой помощи
Кубанский преподаватель победил на международном фестивале гончаров
В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекция
137 школ Кубани не готовы к учебному году
В аэропорту Краснодара задержали женщину с незадекларированными стоматологическими материалами
«Краснодар» в матче против «Олимпиакоса» в Греции поддержат около 100 болельщиков
В Краснодаре автоледи на BMW сбила мужчину на электросамокате
На Кубани на ремонт ветучреждений направлено 20 миллионов рублей
В Краснодаре женщина пырнула ножом сожителя
Гости «Сочи Парка» отправятся на поиски сокровищ
Полицейские проводят проверку по факту аварии в Туапсинском районе
В первом матче с «Олимпиакосом» «Краснодару» не помогут Мартынович и Ари
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Кореновском районе
В Каневском районе задержали организатора наркопритона