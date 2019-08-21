В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

В краевой столице в ночь на среду, 21 августа, неизвестные открыли огонь из пистолетов на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

Видео, на котором запечатлели этот момент, тут же распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что между несколькими мужчинами начался конфликт возле торговой палатки с шаурмой. Потом слышны выстрелы, а люди разбегаются в разные стороны.

Случайные прохожие позвонили в полицию. Но когда на место происшествия прибыл наряд ППС, участники конфликта успели скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727123" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123

Фото: соцсети

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось. Также задержали еще одного участника перестрелки с раной в предплечье, но он заверял, что просто прохожий (представился Арамом). Его госпитализировали и прооперировали.

Возможно, стреляли из «Сайги» и автомата А-545. Действительно ли это так, пока неясно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все причины, обстоятельства, а также участники конфликта.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727122" frameborder="0"></iframe> Перестрелка на Вишняках.Видео: instagram.com/avto_123

Как рассказали в ведомстве, точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

- Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех участников конфликта, в том числе лиц, производивших выстрелы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2224" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727146" frameborder="0"></iframe> Комментарий помощника руководителя СКР по Краснодарскому краю Анны Пушкиной.Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю