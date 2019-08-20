2019-08-21T12:17:12+03:00
Экономика

Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн

Программа позволит не только заказать необходимые документы
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ Пенсионный фонд обновил сервис «Личный кабинет» на своем сайте. Клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут получить дополнительные консультации по налоговому регулированию и подать заявление на выплату пенсии по любому счету в режиме онлайн.

Клиентам больше не нужно отправлять документы с личными данными по почте или посещать отделение банка или фонда.

В рамках обновленного кабинета появилась опция поддержки при оформлении возврата НДФЛ - вкладчики программ НПО могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы добровольных взносов, согласно законодательству РФ. Программа позволит не только заказать необходимые документы для подачи налоговой декларации и получения социального налогового вычета, но и рассчитать другие виды налоговых вычетов: обучение, ипотека, лечение.

Кроме того, пользователи сервиса могут оценить новый интерфейс, при разработке которого был использован интуитивный дизайн, оптимизирована подача информации и дополнена графика.

«Наш новый «Личный кабинет» создан в рамках реализации стратегических задач, направленных на клиентоориентированность и цифровизацию. Мы используем новые методики и применяем современные системы защиты персональных данных для большего удобства и безопасности наших клиентов. Хочу отметить, что использовать новые возможности кабинета могут клиенты НПО, которых на сегодняшний день более 65 тысяч человек», – заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам первого полугодия 2019 года активы НПФ ВТБ выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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